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https://sputniknews.com.tr/20230704/elon-musk-zuckerberg-ile-kafes-dovusu-oncesi-unlu-guresci-st-pierrele-idman-yapti-1073157596.html
Elon Musk, Zuckerberg ile 'kafes dövüşü' öncesi ünlü güreşçi St-Pierre'le idman yaptı
Elon Musk, Zuckerberg ile 'kafes dövüşü' öncesi ünlü güreşçi St-Pierre'le idman yaptı
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kabul ettiği 'kafes dövüşü' teklifinin ardından ünlü güreşçi ve dövüş sanatları ustası Geroge... 04.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-04T15:14+0300
2023-07-04T15:14+0300
yaşam
elon musk
mark zuckerberg
dövüş
kafes dövüşü
geroge st-pierre
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Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk ile katıldığı idmana yer verdi.St-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Musk ile 'harika bir idman' yaptıklarını belirterek, antrenmanın ardından çekilen bir fotoğrafı da paylaşımına eklediÜnlü dövüşçü paylaşımına, "Gerçekten hayran olduğum 3 erkekle harika bir antrenman seansı. Bu fotoğraftaki toplam IQ 1000 (ben hariç)" notunu düştü. Paylaşımda, idmana dövüş sanatları ustası John Danaher'ın da katıldığı görüldü.Musk ise 'kafes dövüşü'ne hazırlık çalışmaları hakkında yaptığı paylaşımda, "Çok eğlenceliydi! Buradan çıkarılan sonuca göre, daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada" esprisini yaptı.Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230630/elon-musk-vs-mark-zuckerberg-kimin-kazanma-sansi-daha-yuksek-1073041561.html
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elon musk, mark zuckerberg, dövüş, kafes dövüşü, geroge st-pierre
elon musk, mark zuckerberg, dövüş, kafes dövüşü, geroge st-pierre

Elon Musk, Zuckerberg ile 'kafes dövüşü' öncesi ünlü güreşçi St-Pierre'le idman yaptı

15:14 04.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANMark Zuckerberg- Elon Musk
Mark Zuckerberg- Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kabul ettiği 'kafes dövüşü' teklifinin ardından ünlü güreşçi ve dövüş sanatları ustası Geroge St-Pierre ile idman yaptı.
Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elon Musk ile katıldığı idmana yer verdi.
St-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Musk ile 'harika bir idman' yaptıklarını belirterek, antrenmanın ardından çekilen bir fotoğrafı da paylaşımına ekledi
Ünlü dövüşçü paylaşımına, "Gerçekten hayran olduğum 3 erkekle harika bir antrenman seansı. Bu fotoğraftaki toplam IQ 1000 (ben hariç)" notunu düştü.
Paylaşımda, idmana dövüş sanatları ustası John Danaher'ın da katıldığı görüldü.
Musk ise 'kafes dövüşü'ne hazırlık çalışmaları hakkında yaptığı paylaşımda, "Çok eğlenceliydi! Buradan çıkarılan sonuca göre, daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada" esprisini yaptı.
Musk, Zuckerberg'e 'Threads' adı verilen 'Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı' yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
İnfografik Elon Musk VS Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
MULTİMEDYA
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
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