https://sputniknews.com.tr/20230630/elon-musk-vs-mark-zuckerberg-kimin-kazanma-sansi-daha-yuksek-1073041561.html

Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?

Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?

Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi üzerine ‘konum at’ diyerek karşılık veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg iki milyarderin savaşını resmen... 30.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-30T17:01+0300

2023-06-30T17:01+0300

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multimedya

infografik

elon musk

mark zuckerberg

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meta

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Musk ve Zuckerberg karşılaşmaya hazırlanırken İtalya hükümetinden bir yetkili ikiliyi gladyatör dövüşlerinin yapıldığı tarihi Kolezyum arenasına davet etti. Kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Sputnik, iki rakip ile ilgili bilgileri bir infografikte derledi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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infografik, elon musk, mark zuckerberg, twitter , meta, инфографика