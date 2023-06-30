https://sputniknews.com.tr/20230630/elon-musk-vs-mark-zuckerberg-kimin-kazanma-sansi-daha-yuksek-1073041561.html
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi üzerine ‘konum at’ diyerek karşılık veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg iki milyarderin savaşını resmen... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T17:01+0300
2023-06-30T17:01+0300
2023-06-30T17:01+0300
multimedya
infografik
elon musk
mark zuckerberg
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Musk ve Zuckerberg karşılaşmaya hazırlanırken İtalya hükümetinden bir yetkili ikiliyi gladyatör dövüşlerinin yapıldığı tarihi Kolezyum arenasına davet etti. Kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Sputnik, iki rakip ile ilgili bilgileri bir infografikte derledi.
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infografik, elon musk, mark zuckerberg, twitter , meta, инфографика
infografik, elon musk, mark zuckerberg, twitter , meta, инфографика
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
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Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi üzerine ‘konum at’ diyerek karşılık veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg iki milyarderin savaşını resmen başlattı.
Musk ve Zuckerberg karşılaşmaya hazırlanırken İtalya hükümetinden bir yetkili ikiliyi gladyatör dövüşlerinin yapıldığı tarihi Kolezyum arenasına davet etti.
Kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Sputnik, iki rakip ile ilgili bilgileri bir infografikte derledi.