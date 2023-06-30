Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
10:00
4 dk
ÖZEL HABER
Washington'un çelişkili Pekin ilişkisi ne anlama geliyor?
10:27
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Ukrayna artık egemen ülke değil
11:29
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
12:05
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
13:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
25 dk
ÖZEL HABER
Kadırov açıkladı: ‘Ahmat’ savaşçıları Ukrayna sızıntısını engelledi
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Hatay'ın ana vatana katılması, Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği olay
15:21
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, kritik ismi görevden aldı
16:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıklar
17:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
17:05
30 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
18:00
43 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
20:00
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy "savaş stresini" deyip, esrara serbestlik istedi
11:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
12:05
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör: İsveç'te Kur'an yakılmasına izin verilmesi tam bir vandallık
14:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAY
Rusya'da 23 Haziran gecesi neler oldu?
16:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
17:05
28 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
20:00
30 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230630/elon-musk-vs-mark-zuckerberg-kimin-kazanma-sansi-daha-yuksek-1073041561.html
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?
Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi üzerine ‘konum at’ diyerek karşılık veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg iki milyarderin savaşını resmen... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T17:01+0300
2023-06-30T17:01+0300
multimedya
infografik
elon musk
mark zuckerberg
twitter
meta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073039781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_59c271b9bb5ff20f73d20097ce4535be.png
Musk ve Zuckerberg karşılaşmaya hazırlanırken İtalya hükümetinden bir yetkili ikiliyi gladyatör dövüşlerinin yapıldığı tarihi Kolezyum arenasına davet etti. Kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Sputnik, iki rakip ile ilgili bilgileri bir infografikte derledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073039781_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7f5aa7e4f9f11a88f312b5eefabf9c0a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, elon musk, mark zuckerberg, twitter , meta, инфографика
infografik, elon musk, mark zuckerberg, twitter , meta, инфографика

Elon Musk vs Mark Zuckerberg: Kimin kazanma şansı daha yüksek?

17:01 30.06.2023
Abone olTelegram
Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın kafes dövüşü teklifi üzerine ‘konum at’ diyerek karşılık veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg iki milyarderin savaşını resmen başlattı.
Musk ve Zuckerberg karşılaşmaya hazırlanırken İtalya hükümetinden bir yetkili ikiliyi gladyatör dövüşlerinin yapıldığı tarihi Kolezyum arenasına davet etti.
Kafes dövüşü yapılıp yapılmayacağı herkes tarafından merak edilirken Sputnik, iki rakip ile ilgili bilgileri bir infografikte derledi.
İnfografik Elon Musk VS Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye
İnfografik Elon Musk VS Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала