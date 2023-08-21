MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı videodaki o şarkının hikayesi ne?

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs’ta yol inşaatına BM Barış Gücü askerlerinin müdahalesine körüklü çizmeyle yürüdüğü bir videoyla tepki gösterdi. Fonda da Zeki Müren çalıyordu. Zeki Müren ve o şarkının hikâyesi 1963 yılına dayanıyordu. Bahçeli’nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesinin sebebinin 1963 yılında Kore gazileri ve Zeki Müren arasında yaşanan hikâyeye dayandığı ortaya çıktı. Zeki Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, BM’ye pirinç madalyalarını iade eden Kore gazilerine kendi imkânlarıyla, üzerinde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile “Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı” yazısının yer aldığı 18 ayar altın madalya hediye etmişti."