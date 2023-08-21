https://sputniknews.com.tr/20230821/mhp-lideri-bahcelinin-paylastigi-videodaki-o-sarkinin-hikayesi-ne-1074792977.html
MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı videodaki o şarkının hikayesi ne?
MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı videodaki o şarkının hikayesi ne?
Hürriyet gazetesi yazarı Umut Erdem, Bahçeli'nin körüklü çizme ile yürüdüğü videoda çalınan Zeki Müren şarkısının hikayesini anlattı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:51+0300
2023-08-21T09:51+0300
2023-08-21T09:51+0300
politika
devlet bahçeli
çizme
zeki müren
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074792819_0:292:679:673_1920x0_80_0_0_dfaa674a52b8a00b22e4ebd4349281f3.jpg
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı.Hürriyet gazetesinden Umut Erdem bugün kaleme aldığı yazısında, Bahçeli'nin paylaşımında çalınan şarkının hikayesini anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20230819/mhpden-kibris-turktur-paylasimi-bahceli-elinde-tespihi-ve-ayaginda-cizmeleriyle-poz-verdi-1074769778.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074792819_0:228:679:737_1920x0_80_0_0_a3e9d9008c7b709d1892de408b6b94b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, çizme, zeki müren
devlet bahçeli, çizme, zeki müren
MHP lideri Bahçeli'nin paylaştığı videodaki o şarkının hikayesi ne?
Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Umut Erdem, Bahçeli'nin körüklü çizme ile yürüdüğü videoda çalınan Zeki Müren şarkısının hikayesini anlattı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giyerek yürüdüğü bir videolu paylaşım yapıldı.
Hürriyet gazetesinden Umut Erdem bugün kaleme aldığı yazısında
, Bahçeli'nin paylaşımında çalınan şarkının hikayesini anlattı:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs’ta yol inşaatına BM Barış Gücü askerlerinin müdahalesine körüklü çizmeyle yürüdüğü bir videoyla tepki gösterdi. Fonda da Zeki Müren çalıyordu. Zeki Müren ve o şarkının hikâyesi 1963 yılına dayanıyordu. Bahçeli’nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesinin sebebinin 1963 yılında Kore gazileri ve Zeki Müren arasında yaşanan hikâyeye dayandığı ortaya çıktı. Zeki Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, BM’ye pirinç madalyalarını iade eden Kore gazilerine kendi imkânlarıyla, üzerinde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile “Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı” yazısının yer aldığı 18 ayar altın madalya hediye etmişti."