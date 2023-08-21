https://sputniknews.com.tr/20230821/kabine-toplaniyor-ogrencilere-vergisiz-telefon-ve-bilgisayar-da-masada-1074788836.html

Kabine toplanıyor: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar da masada

Kabine toplanıyor: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar da masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Gözlerin çevrildiği toplantıda, gençlere vergisiz... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T06:14+0300

2023-08-21T06:14+0300

2023-08-21T06:15+0300

türkiye

kabine

kabine toplantısı

vergi

telefon

bilgisayar

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Kabine, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Gündemde, memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele ele alınacak. AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışının Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.Memur ve emeklilerin maaş zammı gündemdeHürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2. teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.Vergisiz telefon şartları neler olacak?Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Öğrencilere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı şartları henüz açıklanmadı. Kabine Toplantısı sonrası başvuru şartlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.OVP hazırlıkları sürüyorOrta Vadeli Program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230807/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor-1074453591.html

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