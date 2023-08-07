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Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatları ile ilgili, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T18:49+0300
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş fiyat belirlendiğini açıkladı.Fındık alım fiyatlarıyla ilgili "Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir" diyen Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak" bilgilendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

18:49 07.08.2023 (güncellendi: 19:42 07.08.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Ayrıntılar geliyor
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatları ile ilgili, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş fiyat belirlendiğini açıkladı.
Fındık alım fiyatlarıyla ilgili "Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir" diyen Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak" bilgilendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer detaylar şöyle:
Ülkemizin önündeki tarihi fırsat penceresini değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye, asırlar sonra küresel sistemin en üst ligine yükselme imkanı elde etmiştir.
Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.
Son 21 yılda Türkiye toplam 6 milyar 572 milyon fidanı toprakla buluşturarak, bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmıştır.
Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet sandıkta tecelli eden iradeyi hala kabullenmiyor.
Almanya ve Fransa başta olmak üzere hiçbir yerde elektrik üretimi için kömür üretimi artışı sorun teşkil etmezken, ülkemizde yürütülen kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz bir gerçektir.
Biz çevreci görünen marjinallere aldırmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık.
Ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonunu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ertelenemez mecburiyet halini almıştır.
15 Ağustos'a kadar çadırlarda ve tesislerde kalan afetzedelerimizin tamamını konteynerlere taşımış olacağız.
Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemize kısa sürede yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.
İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.
Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.
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