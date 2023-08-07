https://sputniknews.com.tr/20230807/kabine-toplantisi-sonrasi-cumhurbaskani-erdogan-aciklamalarda-bulunuyor-1074453591.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatları ile ilgili, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T18:49+0300

2023-08-07T18:49+0300

2023-08-07T19:42+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine

kabine toplantısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş fiyat belirlendiğini açıkladı.Fındık alım fiyatlarıyla ilgili "Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir" diyen Erdoğan "Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacak" bilgilendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer detaylar şöyle:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kabine, kabine toplantısı