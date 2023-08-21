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https://sputniknews.com.tr/20230821/hesaplar-degisti-zam-sonrasi-tahmini-emekli-ve-memur-maasi-tablosu-1074798753.html
Hesaplar değişti: Zam sonrası tahmini emekli ve memur maaşı tablosu
Hesaplar değişti: Zam sonrası tahmini emekli ve memur maaşı tablosu
Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre meslek meslek emekli, memur maaşları tabloları yeniden hesaplandı. Öte yandan en düşük emekli maaşı için... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T12:11+0300
2023-08-21T12:12+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
memur
memur zammı
memur maaşı
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Kamu işveren heyeti 2 yıl boyunca memur zammında belirleyici olacak toplu sözleşme zammı için yeni teklifini duyurdu. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı teklif edildi.Sabah’ın haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek. Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı koordineli hareket ederek çalışmaları gerçekleştiriyor. Son teklif Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna paylaşılacak.Yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyorMemur ve memur emeklileri her yıl ocak ve temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.Ekonomistler yüzde 59.46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799.43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33.13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33.13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor.Memur maaşları yüzde 44.42 oranında artacakBu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25.59 olarak gerçekleşecek. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44.42 oranında artacak.Meclis'in ekim ayında yeni dönem çalışmalarına başlaması bekleniyor. 2 bakanlık tüm imkanları zorlayarak emekliye zam düzenlemesini yetiştirmeye çalışacak. Burada en düşük emekli maaşının 7.500 TL'nin üzerine çıkarılması masada bulunuyor.6 aylık enflasyon beklentisine göre Ocak 2024'te refah payı emekli zammının yüzde 33.13 olması bekleniyor. Yine bu hesaba göre memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.10 bin TL formülüEmekliye zam oranı da bu yüzde 45'lik rakamın altında kalmayacak. Bütçe çalışmalarından istenilen sonuçlarının alınması durumunda Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük emekli maaşının artırılması yönünde adımlar atılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500'ye yükseldi. Bu rakam için 10 bin TL formülü masada bulunuyor.Yüzde 33.13'lük 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Buna göre Temmuz 2023 döneminde 22.017 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 44.42’lik olası zam hesabı ile 31.797 TL’ye yükselebilmesi ihtimali bulunuyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 263 liraya yükselebilir.Şube müdürü (Üniversite mezunu):Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak: 32.451 TL2024 Ocak dönemi: 46.847 TLMemur (Üniversite mezunu):Derece 9/12023 Temmuz - Ocak: 22.938 TL2024 Ocak dönemi: 33.110 TLUzman öğretmen:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.538 TL2024 Ocak dönemi: 42.640 TLÖğretmen:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.654 TL2024 Ocak dönemi: 38.476 TLBaşkomiser:Derece: 3/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 32.626 TL2024 Ocak dönemi: 47.100 TLPolis memuru:Derece: 8/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.525 TL2024 Ocak dönemi: 42.621 TLUzman doktor:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 54.959 TL2024 Ocak dönemi: 53.669 TLHemşire (Üniversite mezunu):Derece: 5/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.440 TL2024 Ocak dönemi: 38.167 TLMühendis:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 33.122 TL2024 Ocak dönemi: 47.816 TLTeknisyen (Lise mezunu)Derece: 11/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 23.538 TL2024 Ocak dönemi: 33.975 TLProfesör:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 48.124 TL2024 Ocak dönemi: 69.482 TLAraştırma görevlisi:Derece: 7/12023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.763 TL2024 Ocak dönemi: 45.853 TLVaiz:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 27.620 TL2024 Ocak dönemi: 38.871 TLAvukat:Derece: 1/42023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.562 TL2024 Ocak dönemi: 45.563 TL.
https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-senden-zam-teklifine-iliskin-yeni-aciklama-1074795934.html
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emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı

Hesaplar değişti: Zam sonrası tahmini emekli ve memur maaşı tablosu

12:11 21.08.2023 (güncellendi: 12:12 21.08.2023)
© AATürk Lirası
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© AA
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Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre meslek meslek emekli, memur maaşları tabloları yeniden hesaplandı. Öte yandan en düşük emekli maaşı için masada 10 bin TL formülü bulunuyor.
Kamu işveren heyeti 2 yıl boyunca memur zammında belirleyici olacak toplu sözleşme zammı için yeni teklifini duyurdu. Buna göre 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6 ikinci yarısı için yüzde 5 toplu sözleşme zammı teklif edildi.
Sabah’ın haberine göre, Kamu İşveren Heyeti ve memur sendikaları bugün de görüşmelerini sürdürecek ve uzlaşma zemini arayacak. Yeni zam teklifinin 22 Ağustos Salı günü yani yarın gelmesi bekleniyor. Ancak yarınki görüşmede herhangi bir uzlaşı yakalanamazsa konu Hakem Heyeti'ne gidecek. Toplu sözleşme zammı için Çalışma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı koordineli hareket ederek çalışmaları gerçekleştiriyor. Son teklif Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna paylaşılacak.

Yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor

Memur ve memur emeklileri her yıl ocak ve temmuz döneminde zam alıyor. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kesinleşiyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemin toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyonu ifade ederken, bu rakama yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek zam oranı belirleniyor.
Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.
Ekonomistler yüzde 59.46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799.43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33.13 olması bekleniyor. Bu yüzde 33.13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor.

Memur maaşları yüzde 44.42 oranında artacak

Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25.59 olarak gerçekleşecek. Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44.42 oranında artacak.
Meclis'in ekim ayında yeni dönem çalışmalarına başlaması bekleniyor. 2 bakanlık tüm imkanları zorlayarak emekliye zam düzenlemesini yetiştirmeye çalışacak. Burada en düşük emekli maaşının 7.500 TL'nin üzerine çıkarılması masada bulunuyor.
6 aylık enflasyon beklentisine göre Ocak 2024'te refah payı emekli zammının yüzde 33.13 olması bekleniyor. Yine bu hesaba göre memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

10 bin TL formülü

Emekliye zam oranı da bu yüzde 45'lik rakamın altında kalmayacak. Bütçe çalışmalarından istenilen sonuçlarının alınması durumunda Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük emekli maaşının artırılması yönünde adımlar atılacak. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2023 yılında 3 bin 500 TL'den yüzde 114'ün üzerinde artışla 7.500'ye yükseldi. Bu rakam için 10 bin TL formülü masada bulunuyor.
Yüzde 33.13'lük 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Buna göre Temmuz 2023 döneminde 22.017 TL olan en düşük memur maaşının yüzde 44.42’lik olası zam hesabı ile 31.797 TL’ye yükselebilmesi ihtimali bulunuyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 9.876 liradan 14 bin 263 liraya yükselebilir.
Şube müdürü (Üniversite mezunu):
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak: 32.451 TL
2024 Ocak dönemi: 46.847 TL
Memur (Üniversite mezunu):
Derece 9/1
2023 Temmuz - Ocak: 22.938 TL
2024 Ocak dönemi: 33.110 TL
Uzman öğretmen:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.538 TL
2024 Ocak dönemi: 42.640 TL
Öğretmen:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.654 TL
2024 Ocak dönemi: 38.476 TL
Başkomiser:
Derece: 3/1
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 32.626 TL
2024 Ocak dönemi: 47.100 TL
Polis memuru:
Derece: 8/1
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 29.525 TL
2024 Ocak dönemi: 42.621 TL
Uzman doktor:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 54.959 TL
2024 Ocak dönemi: 53.669 TL
Hemşire (Üniversite mezunu):
Derece: 5/1
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 26.440 TL
2024 Ocak dönemi: 38.167 TL
Mühendis:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 33.122 TL
2024 Ocak dönemi: 47.816 TL
Teknisyen (Lise mezunu)
Derece: 11/1
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 23.538 TL
2024 Ocak dönemi: 33.975 TL
Profesör:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 48.124 TL
2024 Ocak dönemi: 69.482 TL
Araştırma görevlisi:
Derece: 7/1
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.763 TL
2024 Ocak dönemi: 45.853 TL
Vaiz:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 27.620 TL
2024 Ocak dönemi: 38.871 TL
Avukat:
Derece: 1/4
2023 Temmuz - Ocak dönemi: 31.562 TL
2024 Ocak dönemi: 45.563 TL.
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EKONOMİ
Memur-Sen'den zam teklifine ilişkin yeni açıklama
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