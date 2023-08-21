https://sputniknews.com.tr/20230821/focada-plajlari-denizanasi-vurdu-1074805051.html

Foça'da plajları denizanası vurdu

Foça'da plajları denizanası vurdu

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, bazı sahillerde görülen denizanası istilası kentte adeta turizmi vurdu. Plajların boş kaldığı görüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T15:33+0300

2023-08-21T15:33+0300

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yaşam

foça

denizanası

izmir

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Foça'da denizanası istilası devam ederken, vatandaşların tedirginliği de devam ediyor. Turistik ilçede deniz anaları hemen hemen her sahilde görülürken, kente gelen vatandaşlar denize girmemeyi tercih ediyor. Bu durum plajları boşaltırken, zaman zaman denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvurularında sürdüğü bildirildi.'Denizden çıkarırlarken bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu'Yüzerken kızı denizanası ile temas eden Fahriye Sezer, "Bu zamana kadar Foça'da böyle bir durum yaşamadık. Her yaz gayet tertemiz denizimiz. Sezon boyunca gönül rahatlığı ile denize girebiliyorduk; fakat bu sene denizanası istilası oldu. Denizanası kızıma denk geldi, yüzerken ayağının altından çıkardılar. Denizden çıkarırlarken bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu. Krem sürdük bir gün sonra atlattık; fakat bir daha denize giremedik" diye konuştu.'30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum'Foça'da yazlık evi olan Hayrullah Özkasap da, "Yazları Foça'da geçiriyorum, aşağı yukarı 30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum. İlk defa bu kadar bol denizanasına rastladım bütün sahili kaplamış. Karaya, sahile vurmuş denizanaları var. Denizin içinde denizanaları mevcut" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230817/izmirde-denizanasi-istilasi-hastaneye-basvurular-atti-1074711750.html

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