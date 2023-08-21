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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/danimarka-savunma-bakani-ellemann-jensen-ukrayna-f-16lari-sadece-kendi-topraklarinda-kullanabilir-1074801374.html
Danimarka Savunma Bakanı Ellemann-Jensen: Ukrayna, F-16'ları sadece kendi topraklarında kullanabilir
Danimarka Savunma Bakanı Ellemann-Jensen: Ukrayna, F-16'ları sadece kendi topraklarında kullanabilir
Danimarka Savunma Bakanı Jacob Ellemann-Jensen, Kopenhag'ın Kiev'e F-16 savaş uçaklarını bu uçakların Ukrayna tarafından yalnızca kendisine ait gördüğü... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:36+0300
2023-08-21T13:44+0300
ukrayna krizi
danimarka
ukrayna
ukrayna krizi
f-16
uçak
bombalama
donetsk
lugansk
bağımsızlık
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Danimarka Savunma Bakanlığı, Kiev'e temin edileceği bildirilen 19 F-16 savaş uçağının nerelerde kullanılabileceğine dair açıklama yaptı.Savunma Bakanı Ellemann-Jensen, "Bu silahları düşmanın Ukrayna topraklarından itilmesi için kullanılması şartıyla veriyoruz. Bunun daha ötesi yok. Tanklar, savaş uçakları veya başka bir şey olsun, koşullar böyle" dedi. Donetsk ve Lugansk bölgeleri, 2014 yılında Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan ettiğinden beri Kiev tarafından bombalanıyordu. Bu toprakların Ukrayna'ya ait olduğu iddiasında bulunan Kiev'in, daha önce olduğu gibi bu sefer de F-16'lar ile bölgeyi vurup sivil ölümlere neden olabileceği gündeme geldi.ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/zelenskiy-hollanda-ukraynaya-42-adet-f-16-ucagi-teslim-edecek-1074780382.html
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danimarka, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, uçak, bombalama, donetsk, lugansk, bağımsızlık
danimarka, ukrayna, ukrayna krizi, f-16, uçak, bombalama, donetsk, lugansk, bağımsızlık

Danimarka Savunma Bakanı Ellemann-Jensen: Ukrayna, F-16'ları sadece kendi topraklarında kullanabilir

13:36 21.08.2023 (güncellendi: 13:44 21.08.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDF-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Danimarka Savunma Bakanı Jacob Ellemann-Jensen, Kopenhag'ın Kiev'e F-16 savaş uçaklarını bu uçakların Ukrayna tarafından yalnızca kendisine ait gördüğü topraklarda kullanılması koşuluyla vereceği uyarısında bulundu.
Danimarka Savunma Bakanlığı, Kiev'e temin edileceği bildirilen 19 F-16 savaş uçağının nerelerde kullanılabileceğine dair açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Ellemann-Jensen, "Bu silahları düşmanın Ukrayna topraklarından itilmesi için kullanılması şartıyla veriyoruz. Bunun daha ötesi yok. Tanklar, savaş uçakları veya başka bir şey olsun, koşullar böyle" dedi.
Donetsk ve Lugansk bölgeleri, 2014 yılında Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan ettiğinden beri Kiev tarafından bombalanıyordu. Bu toprakların Ukrayna'ya ait olduğu iddiasında bulunan Kiev'in, daha önce olduğu gibi bu sefer de F-16'lar ile bölgeyi vurup sivil ölümlere neden olabileceği gündeme geldi.
ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği F-16'ların Danimarka ve Hollanda tarafından temin edilmesine geçen hafta onay vermişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya 19 F-16 uçağı vereceklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yle görüşmesinden sonra Amsterdam'ın Kiev'e 42 F-16 vereceğini belirtmişti. Zelenskiy, Ukraynalı pilotların ve mühendislerin F-16'ların kullanımı ve bakımı için Danimarka'da eğitime başladıklarını da söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in nükleer silah taşıma kapasitesine sahip F-16'lara sahip olmasının Moskova tarafından Batı'nın yönelttiği bir nükleer tehdit olarak görüleceğini vurgulamıştı.
Zelenskiy - Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
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