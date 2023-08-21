https://sputniknews.com.tr/20230821/cin-yer-gozlem-uydusu-gaofin-12-04u-firlatti-1074803982.html

Çin, yer gözlem uydusu 'Gaofın-12 04'ü fırlattı

Çin, yer gözlem uydusu 'Gaofın-12 04'ü fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu "Gaofın-12 04"ü uzaya gönderdi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T14:15+0300

2023-08-21T14:15+0300

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Xinhua ajansının haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 483'üncü başarılı taşıma görevi oldu. Uydunun kadastro, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini, çevre yönetimi ile afet izleme ve önleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.Çin, Gaofın uydularını uzaydan daha net yer gözlemleri yapabilmek amacıyla ilk kez 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1, 2013'te uzaya gönderilmişti. Adı Çince'de 'yüksek çözünürlük' anlamına gelen Gaofın uydularından halen 33'ü aktif halde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230820/roscosmos-on-belirlemelere-gore-luna-25-ay-yuzeyi-ile-carpisti-ve-aracin-varligi-sona-erdi-1074774290.html

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çin, uydu, uzay, gözlem, roket, xinhua, uydu görüntüsü, uydu vericisi, teknoloji