Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti

ACIMIZ BÜYÜK



Otuz üç yıldır kurumumuzda üstlendiği her görevde kentimize sayısız hizmetlerde bulunmuş Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te Levent Hizmet Binamızın önünde… pic.twitter.com/Ha7LJg7nLX