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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T11:07+0300
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politika
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
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Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu dün makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ölüm haberi sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.Beşiktaş Belediyesi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı:
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beşiktaş, beşiktaş belediyesi, ender topçuoğlu
beşiktaş, beşiktaş belediyesi, ender topçuoğlu

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti

11:07 21.08.2023
© AABeşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.
Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu dün makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ölüm haberi sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Beşiktaş Belediyesi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı:
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