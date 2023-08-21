https://sputniknews.com.tr/20230821/aof-kayit-ucretlerine-dev-zam-1074804677.html
AÖF kayıt ücretlerine dev zam
AÖF kayıt ücretlerine dev zam
Sınavsız ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları zamlı kayıt ücretleri karşıladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T15:14+0300
2023-08-21T15:14+0300
2023-08-21T15:14+0300
ekonomi
zam
açıköğretim
harç
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AÖF programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek için gereken ücretlere yüzde 90’ı aşan zam yapıldı.Geçen sene 620 lirayla 1120 lira arasında değişiklik gösteren dönemlik kayıt ücretlerine zam geldi. 2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230821/hesaplar-degisti-zam-sonrasi-tahmini-emekli-ve-memur-maasi-tablosu-1074798753.html
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zam, açıköğretim, harç
AÖF kayıt ücretlerine dev zam
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Sınavsız ikinci üniversite programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları zamlı kayıt ücretleri karşıladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ücretlerine yüzde 90'ı aşan zam yapıldı.
AÖF programlarına kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek için gereken ücretlere yüzde 90’ı aşan zam yapıldı.
Geçen sene 620 lirayla 1120 lira arasında değişiklik gösteren dönemlik kayıt ücretlerine zam geldi. 2023-2024 öğretim yılında dönemlik kayıt ücretleri 1.180 lira ile 2 bin 80 lira arasında değişiyor.
Geçtiğimiz yıl dönemlik ücreti 620 lira olan bölümlerin hepsinin dönemlik ücreti yüzde 90,25 zamla 1180 liraya çıkarken 870 lira dönemlik ücreti olan bölümlerin ücreti ise yüzde 80,45 zamla 1570 liraya çıktı.
Önceki dönem 1095 lira olan yabancı dil eğitimli programların ücretleri ise 2 bin 80 lira oldu.