https://sputniknews.com.tr/20230821/allegriden-kenan-yildiza-ultimatom-hemen-saclarini-kestirecek-1074807005.html

Allegri'den Kenan Yıldız'a ültimatom: 'Hemen saçlarını kestirecek'

Allegri'den Kenan Yıldız'a ültimatom: 'Hemen saçlarını kestirecek'

Juventus'ta dün akşam maçın son bölümünde oyuna giren Kenan Yıldız'ın saçlarıyla oynaması Allegri'yi rahatsız etti. İtalyan teknik adam "Kenan hemen saçlarını... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T16:34+0300

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spor

juventus

futbolcu

saç

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Juventus, dün akşam Serie A'nın ilk haftasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Sahadan Federico Chiesa, Dusan Vlahovic (P) ve Adrien Rabiot'un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.NTV'nin haberine göre siyah-beyazlılarda teknik direktör Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'a ültimatom verdi.Mücadelenin 85. dakikasında Dusan Vlahovic yerine oyuna giren Kenan Yıldız'ın sürekli saçlarıyla oynaması Allegri'nin gözüne battı.'Hemen saçarını kestirecek'Mücadelenin ardından Massimiliano Allegri, “Kenan Yıldız, hemen saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız.” ifadelerini kullandı.Bayern Münih'in altyapısından yetişen Kenan Yıldız, 2022'de Juventus'un U-19 takımına transfer edildi. Türk oyuncu 13 Mart 2023'te ise A takım seviyesine yükselme başarısı gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/arda-guler-ameliyat-oldu-1074630407.html

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juventus, futbolcu, saç