https://sputniknews.com.tr/20230814/arda-guler-ameliyat-oldu-1074630407.html
Arda Güler ameliyat oldu
Arda Güler ameliyat oldu
Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlık geçiren Arda Güler, bugün sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Öte yandan genç yıldızın milli takım... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:48+0300
2023-08-14T13:48+0300
2023-08-14T13:48+0300
spor
arda güler
real madrid
ameliyat
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Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler sağ dizinden ameliyat oldu.Arda Güler, sakatlığı dolayısıyla ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında forma giyemeden İspanya'ya dönmüştü.Real Madrid'in kampı tamamlayıp dönmesinin ardından 18 yaşındaki genç yıldız için ameliyat edilmesi kararı alındı.The Athletic'e göre, ünlü doktor Manuel Leyes tarafından Madrid'de gerçekleştirilen operasyon başarılı sonuçlandı.1 ay sahalardan uzakFenerbahçe'den Madrid'e imza atan Arda Güler en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle Eylül ayındaki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz Cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra bir sonraki maçını Cumartesi günü Almeria karşısında oynayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230811/carlo-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-1074578523.html
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arda güler, real madrid, ameliyat
arda güler, real madrid, ameliyat
Arda Güler ameliyat oldu
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Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlık geçiren Arda Güler, bugün sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Öte yandan genç yıldızın milli takım arasından sonra sahalara dönebileceği kaydedildi.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler sağ dizinden ameliyat oldu.
Arda Güler, sakatlığı dolayısıyla ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında forma giyemeden İspanya'ya dönmüştü.
Real Madrid'in kampı tamamlayıp dönmesinin ardından 18 yaşındaki genç yıldız için ameliyat edilmesi kararı alındı.
The Athletic'e göre, ünlü doktor Manuel Leyes tarafından Madrid'de gerçekleştirilen operasyon başarılı sonuçlandı.
1 ay sahalardan uzak
Fenerbahçe'den Madrid'e imza atan Arda Güler en az bir ay sahalardan uzak kalacak ve en iyi ihtimalle Eylül ayındaki milli takım arasından sonra sahalara dönecek.
Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz Cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başladıktan sonra bir sonraki maçını Cumartesi günü Almeria karşısında oynayacak.