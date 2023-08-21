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https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-duyurdu-ege-denizinde-pes-pese-deprem-1074795748.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
ege denizi
deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Saat 10.57'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi.Saat 10.59'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
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afad deprem, afad son depremler; kandilli son depremler, ege denizi deprem, kuşadası deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem

11:19 21.08.2023 (güncellendi: 11:36 21.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Saat 10.57'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi.
Saat 10.59'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
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