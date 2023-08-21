https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-duyurdu-ege-denizinde-pes-pese-deprem-1074795748.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T11:19+0300

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2023-08-21T11:36+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

izmir

ege denizi

deprem

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AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Saat 10.57'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi.Saat 10.59'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html

türkiye

izmir

ege denizi

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