https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-duyurdu-ege-denizinde-pes-pese-deprem-1074795748.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T11:19+0300
2023-08-21T11:19+0300
2023-08-21T11:36+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
ege denizi
deprem
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AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Saat 10.57'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi.Saat 10.59'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
türkiye
izmir
ege denizi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem
11:19 21.08.2023 (güncellendi: 11:36 21.08.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Saat 10.57'de meydana gelen depremin derinliği 10.11 kilometre olarak kaydedildi.
Saat 10.59'da ise 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.