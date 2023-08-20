https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 10.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:15+0300
2023-08-20T10:15+0300
2023-08-20T10:25+0300
deprem
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afad
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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son depremler neler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, afad son depremler, kahramanmaraşta deprem kaç büyüklüğünde, kahramanmaraş sallandı
son depremler neler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, afad son depremler, kahramanmaraşta deprem kaç büyüklüğünde, kahramanmaraş sallandı
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
10:15 20.08.2023 (güncellendi: 10:25 20.08.2023) Abone ol
AFAD, saat 10.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.