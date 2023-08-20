Türkiye
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 10.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:15+0300
2023-08-20T10:25+0300
deprem
türkiye
son dakika
afad
kahramanmaraş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son depremler neler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, afad son depremler, kahramanmaraşta deprem kaç büyüklüğünde, kahramanmaraş sallandı
son depremler neler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, afad son depremler, kahramanmaraşta deprem kaç büyüklüğünde, kahramanmaraş sallandı

Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

10:15 20.08.2023 (güncellendi: 10:25 20.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AA
Abone olTelegram
AFAD, saat 10.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала