https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html

Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 10.05'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T10:15+0300

2023-08-20T10:15+0300

2023-08-20T10:25+0300

deprem

türkiye

son dakika

afad

kahramanmaraş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg

Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son depremler neler, kahramanmaraşta deprem mi oldu, afad son depremler, kahramanmaraşta deprem kaç büyüklüğünde, kahramanmaraş sallandı