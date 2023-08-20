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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230820/bakan-uralogludan-yapay-zekayla-dolandiricilik-aciklamasi-44-bin-835-adet--1074773623.html
Bakan Uraloğlu'dan yapay zekayla dolandırıcılık açıklaması: '44 bin 835 adet'
Bakan Uraloğlu'dan yapay zekayla dolandırıcılık açıklaması: '44 bin 835 adet'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T11:25+0300
2023-08-20T11:26+0300
türkiye
yapay zeka
abdulkadir uraloğlu
dolandırıcılık
oltalama
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplam 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurulduğu 2014 yılından bu yana 252 bin 883 zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiğini bildirdi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu alandaki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi.Çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak için faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.Bakan Uraloğlu, 18 Ağustos itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanının ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-yapay-zeka-ile-taklit-eden-dolandirici-tutuklandi-1074743075.html
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yapay zeka, abdulkadir uraloğlu, dolandırıcılık, oltalama
yapay zeka, abdulkadir uraloğlu, dolandırıcılık, oltalama

Bakan Uraloğlu'dan yapay zekayla dolandırıcılık açıklaması: '44 bin 835 adet'

11:25 20.08.2023 (güncellendi: 11:26 20.08.2023)
© AAYapay zeka
Yapay zeka - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi" açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplam 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurulduğu 2014 yılından bu yana 252 bin 883 zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiğini bildirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu alandaki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi.
Çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak için faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.
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18 Ağustos, 13:51
Bakan Uraloğlu, 18 Ağustos itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanının ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.
Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. Toplamda 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait riskler proaktif şekilde tespit edilebilmektedir. Bu noktada USOM tarafından 55 binden fazla resmi olarak siber güvenlik açıklıkları yazıları ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 252 bin 883 adet zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişim engellendi. 4 bin 146 adet siber güvenlik bildirimi duyuruldu. 44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak kullanıldığı tespit edildi."
Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
"CNA (CVE Numbering Authorities) kabul süreci başarıyla tamamlanmıştır. USOM, artık ülkemizde üretilen ve sıklıkla kullanılan üçüncü parti yazılımların, donanımların veya ürünlerin güvenlik açıkları için CVE numaraları atamakta ve güvenlik açığı yönetiminde süreç koordinasyonu sağlamaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2021'de 21 adet, 2022'de 29 adet, 2023'de 84 adet CVE ID ataması yapılmıştır."
Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini anlattı.
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