https://sputniknews.com.tr/20230820/bakan-uralogludan-yapay-zekayla-dolandiricilik-aciklamasi-44-bin-835-adet--1074773623.html

Bakan Uraloğlu'dan yapay zekayla dolandırıcılık açıklaması: '44 bin 835 adet'

Bakan Uraloğlu'dan yapay zekayla dolandırıcılık açıklaması: '44 bin 835 adet'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "44 bin 835 adet alan adının yapay zeka teknolojisiyle vatandaşları dolandırmaya yönelik oltalama olarak... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T11:25+0300

2023-08-20T11:25+0300

2023-08-20T11:26+0300

türkiye

yapay zeka

abdulkadir uraloğlu

dolandırıcılık

oltalama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplam 16,7 milyon IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan taramalarla zafiyete ait risklerin proaktif şekilde tespit edilebildiğini belirterek, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) kurulduğu 2014 yılından bu yana 252 bin 883 zararlı internet adresine toplam 108 milyon erişimin engellendiğini bildirdi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalatması siber güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu alandaki gelişmeleri Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi.Çalışmalar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un, ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmeyi amaçladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, USOM'un siber tehditleri önlemek için alarm, uyarı ve duyuru, kritik durumlarda yerinde müdahale ekipleriyle olayın kontrolünü ele almak ve siber olaylara müdahalede ulusal koordinasyonu sağlamak için faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.Bakan Uraloğlu, 18 Ağustos itibarıyla USOM koordinasyonunda görev yapan 2 bin 154 SOME ile buralarda görev yapan yaklaşık 7 bin siber güvenlik uzmanının ülkenin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Bu çalışmalarla ülkedeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınması için çalışıldığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:Uraloğlu, USOM tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında 2020'de 6, 2021'de 8, 2022'de 24 ve 2023 yılı içerisinde 58 adet sıfırıncı gün zafiyeti tespit edildiğine işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:Siber güvenlik çalışmalarının bir sonucu olarak, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan "Küresel Siber Güvenlik Endeksi" verilerine göre ülkenin sıralamasının yükseldiğini vurgulayan Uraloğlu, bu kapsamda 2020'de Avrupa'da 11. sıradan 6. sıraya, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yükselme başarısının gösterildiğini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230818/cumhurbaskani-erdoganin-sesini-yapay-zeka-ile-taklit-eden-dolandirici-tutuklandi-1074743075.html

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yapay zeka, abdulkadir uraloğlu, dolandırıcılık, oltalama