https://sputniknews.com.tr/20230820/2023-fifa-kadinlar-dunya-kupasinda-ingiltereyi-1-0-yenen-ispanya-sampiyon-oldu-1074775687.html

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya şampiyon oldu. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T15:09+0300

2023-08-20T15:09+0300

2023-08-20T15:31+0300

fifa kadınlar dünya kupası

ingiltere

ispanya

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/14/1074775738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd4c49eaf42e5eac66e8f6f10129ffbf.jpg

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya kazandı.9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçı, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda yapıldı.İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı. Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.

ingiltere

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fifa kadınlar dünya kupası, ingiltere, ispanya