Zaharova: NATO-Ukrayna bağlantısı, Afrika'daki çatışma potansiyelini suni olarak tırmandırıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230819/zaharova-nato-ukrayna-baglantisi-afrikadaki-catisma-potansiyelini-suni-olarak-tirmandiriyor-1074765484.html
Zaharova: NATO-Ukrayna bağlantısı, Afrika'daki çatışma potansiyelini suni olarak tırmandırıyor
Zaharova: NATO-Ukrayna bağlantısı, Afrika'daki çatışma potansiyelini suni olarak tırmandırıyor
İngiliz istihbarat servisi MI6'in Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderme planlarını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T15:13+0300
2023-08-19T15:13+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
ingiltere
ukraynalı
militan
afrika
mi6
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_7923f140688a9d809b6b843a3db690e5.jpg
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın İngiliz makamlarının dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için 'Ukraynalı kuklaları' kullanma niyetini not ettiğini belirtti.Zaharova, "Richard Moore yönetimindeki MI6, son zamanlarda Kiev rejimi tarafından ülkemize yönelik terör saldırılarının planlanması ve yürütülmesine müdahil olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bunu dikkate aldığımızda, İngiliz yetkililerin Ukraynalı kuklaları dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için de kullanma niyetinde olduğunu görüyoruz. Özellikle de, Londra'nın eski koloniler üzerindeki sarsılmaz sanılan nüfuzu tehdit altında girdiğinde" dedi.Zaharova, "Vladimir Zelenskiy rejiminin sadece paraya ihtiyacı var. Bu koşullar altında Ukraynalı askerlerin Batı'nın askeri yardımı karşılığında bir nevi Kiev'in borcunu ödüyormuş gibi görünüyor" diye ekledi.İngiliz istihbarat servisi MI6'in Afrika'ya göndermek üzere Ukraynalı militanlardan oluşan bir sabotaj müfrezesi hazırladığı ve müfrezenin görevlerinden birinin Rusya'yla yakınlaşan Afrikalı liderleri ortadan kaldırmak olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/ingiliz-istihbarat-servisi-mi6-ukraynali-militanlardan-olusan-bir-mufrezeyi-afrikaya-gonderecek-1074686805.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068675508_306:0:2747:1831_1920x0_80_0_0_52f986e001e9f4e091fb1b8ae3cb1729.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, ukraynalı, militan, afrika, mi6, nato, saldırı
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ingiltere, ukraynalı, militan, afrika, mi6, nato, saldırı

Zaharova: NATO-Ukrayna bağlantısı, Afrika'daki çatışma potansiyelini suni olarak tırmandırıyor

15:13 19.08.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
İngiliz istihbarat servisi MI6'in Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderme planlarını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO-Ukrayna bağlantısının Afrika'daki çatışma potansiyelini suni olarak tırmandırdığını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın İngiliz makamlarının dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için 'Ukraynalı kuklaları' kullanma niyetini not ettiğini belirtti.

Zaharova, "Richard Moore yönetimindeki MI6, son zamanlarda Kiev rejimi tarafından ülkemize yönelik terör saldırılarının planlanması ve yürütülmesine müdahil olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bunu dikkate aldığımızda, İngiliz yetkililerin Ukraynalı kuklaları dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için de kullanma niyetinde olduğunu görüyoruz. Özellikle de, Londra'nın eski koloniler üzerindeki sarsılmaz sanılan nüfuzu tehdit altında girdiğinde" dedi.

Zaharova, "Vladimir Zelenskiy rejiminin sadece paraya ihtiyacı var. Bu koşullar altında Ukraynalı askerlerin Batı'nın askeri yardımı karşılığında bir nevi Kiev'in borcunu ödüyormuş gibi görünüyor" diye ekledi.

İngiliz istihbarat servisi MI6'in Afrika'ya göndermek üzere Ukraynalı militanlardan oluşan bir sabotaj müfrezesi hazırladığı ve müfrezenin görevlerinden birinin Rusya'yla yakınlaşan Afrikalı liderleri ortadan kaldırmak olduğu belirtilmişti.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
Ukrayna krizi
'İngiliz istihbarat servisi MI6, Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderecek'
16 Ağustos, 10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала