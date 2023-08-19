Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın İngiliz makamlarının dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için 'Ukraynalı kuklaları' kullanma niyetini not ettiğini belirtti.



Zaharova, "Richard Moore yönetimindeki MI6, son zamanlarda Kiev rejimi tarafından ülkemize yönelik terör saldırılarının planlanması ve yürütülmesine müdahil olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bunu dikkate aldığımızda, İngiliz yetkililerin Ukraynalı kuklaları dünyanın diğer bölgelerindeki sorunları çözmek için de kullanma niyetinde olduğunu görüyoruz. Özellikle de, Londra'nın eski koloniler üzerindeki sarsılmaz sanılan nüfuzu tehdit altında girdiğinde" dedi.



Zaharova, "Vladimir Zelenskiy rejiminin sadece paraya ihtiyacı var. Bu koşullar altında Ukraynalı askerlerin Batı'nın askeri yardımı karşılığında bir nevi Kiev'in borcunu ödüyormuş gibi görünüyor" diye ekledi.



İngiliz istihbarat servisi MI6'in Afrika'ya göndermek üzere Ukraynalı militanlardan oluşan bir sabotaj müfrezesi hazırladığı ve müfrezenin görevlerinden birinin Rusya'yla yakınlaşan Afrikalı liderleri ortadan kaldırmak olduğu belirtilmişti.