https://sputniknews.com.tr/20230816/ingiliz-istihbarat-servisi-mi6-ukraynali-militanlardan-olusan-bir-mufrezeyi-afrikaya-gonderecek-1074686805.html
'İngiliz istihbarat servisi MI6, Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderecek'
'İngiliz istihbarat servisi MI6, Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderecek'
İngiliz istihbarat servisi MI6'in Afrika'ya göndermek üzere Ukraynalı militanlardan oluşan bir sabotaj müfrezesi hazırladığı ve müfrezenin görevlerinden... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T10:39+0300
2023-08-16T10:39+0300
2023-08-16T10:39+0300
ukrayna krizi
vitaliy praşuk
ukrayna
ingiliz ordusu
ingiltere
sas özel kuvvetleri
sas görev timi
mi6
ukrayna krizi
neo-nazi
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Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgiye göre, Afrika ülkeleri ve Rusya arasındaki işbirliğinin gelişmesini önlemek için İngiliz istihbarat servisi MI6 tarafından Ukraynalı aşırı milliyetçi ve neo-Nazi oluşumların militanlarından oluşan bir sabotaj ve cezalandırma müfrezesi kuruldu ve militanlara kıtaya gönderilmek üzere eğitim verildi" dedi.Kaynak, Londra'nın talebi üzerine Kiev yönetiminin Temmuz ayında, Ukraynalı aşırı milliyetçi birliklerden 'doğu cephesinde' önemli savaş deneyimine sahip 100 militan seçilmesi konusunda MI6 ile İngiltere ordusuna bağlı SAS'a (Özel Hava Kuvvetleri) destek sunulması için Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ana İstihbarat Dairesi'ne talimat verdiğini kaydetti.'Rusya'yla işbirliği isteyen Afrikalı liderler ortadan kaldırılacak'Müfrezenin görevleri arasında Rusya'yla işbirliği eğiliminde olan Afrikalı liderlere sabotaj düzenlenmesi ve onların ortadan kaldırılmasının yer aldığını anlatan kaynak, bu ayın ikinci yarısında intikali planlanan müfrezeyi Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi subayı Vitaliy Praşuk'un komuta edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/lukasenko-belarustaki-nukleer-silahlar-bolgenin-askerlestirilmesine-bir-yanittir-1074679803.html
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vitaliy praşuk, ukrayna, ingiliz ordusu, ingiltere, sas özel kuvvetleri, sas görev timi, mi6, ukrayna krizi, neo-nazi, eğitim, yardım
vitaliy praşuk, ukrayna, ingiliz ordusu, ingiltere, sas özel kuvvetleri, sas görev timi, mi6, ukrayna krizi, neo-nazi, eğitim, yardım
'İngiliz istihbarat servisi MI6, Ukraynalı militanlardan oluşan bir müfrezeyi Afrika'ya gönderecek'
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İngiliz istihbarat servisi MI6'in Afrika'ya göndermek üzere Ukraynalı militanlardan oluşan bir sabotaj müfrezesi hazırladığı ve müfrezenin görevlerinden birinin Rusya'yla yakınlaşan Afrikalı liderleri ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.
Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "Birkaç kaynak tarafından doğrulanan bilgiye göre, Afrika ülkeleri ve Rusya arasındaki işbirliğinin gelişmesini önlemek için İngiliz istihbarat servisi MI6 tarafından Ukraynalı aşırı milliyetçi ve neo-Nazi oluşumların militanlarından oluşan bir sabotaj ve cezalandırma müfrezesi kuruldu ve militanlara kıtaya gönderilmek üzere eğitim verildi" dedi.
Kaynak, Londra'nın talebi üzerine Kiev yönetiminin Temmuz ayında, Ukraynalı aşırı milliyetçi birliklerden 'doğu cephesinde' önemli savaş deneyimine sahip 100 militan seçilmesi konusunda MI6 ile İngiltere ordusuna bağlı SAS'a (Özel Hava Kuvvetleri) destek sunulması için Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ana İstihbarat Dairesi'ne talimat verdiğini kaydetti.
'Rusya'yla işbirliği isteyen Afrikalı liderler ortadan kaldırılacak'
Müfrezenin görevleri arasında Rusya'yla işbirliği eğiliminde olan Afrikalı liderlere sabotaj düzenlenmesi ve onların ortadan kaldırılmasının yer aldığını anlatan kaynak, bu ayın ikinci yarısında intikali planlanan müfrezeyi Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi subayı Vitaliy Praşuk'un komuta edeceğini belirtti.