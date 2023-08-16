https://sputniknews.com.tr/20230816/lukasenko-belarustaki-nukleer-silahlar-bolgenin-askerlestirilmesine-bir-yanittir-1074679803.html
Lukaşenko: Belarus’taki nükleer silahlar, bölgenin askerleştirilmesine bir yanıttır
Lukaşenko: Belarus’taki nükleer silahlar, bölgenin askerleştirilmesine bir yanıttır
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülke topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T02:05+0300
2023-08-16T02:05+0300
2023-08-16T02:05+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
doğu avrupa
nükleer
nükleer silah
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gönderdiği mesajla 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarını selamladı.Belarus topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve NATO’nun askeri aktivitelerindeki artışa verilen uygun bir karşılık olduğunu belirten Lukaşenko, “Barış ve güvenliği sağlamanın tutarlı destekçisi olmaya devam ederek, daha önce üstlendiği uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren Belarus Cumhuriyeti ortaklarıyla birlikte, ayrıca Belarus-Rusya Birlik Devleti çerçevesinde uluslar aşırı zorluklara ve çeşitli nitelikteki tehditlere karşı mücadelede işbirliğini güçlendirmek için azami çabayı göstermektedir” dedi ve şöyle devam etti:Belarus lideri, nükleer silahların konuşlandırılmasının, Belarus tarafının tüm gezegenin yararına Avrupa güvenliği ve küresel güvenlik konusundaki diyaloğu eşit şartlarda yeniden başlatma adına ileri sürdüğü barışçıl girişimleri iptal etmediğinin altını çizdi.
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aleksandr lukaşenko, belarus, doğu avrupa, nükleer, nükleer silah
aleksandr lukaşenko, belarus, doğu avrupa, nükleer, nükleer silah
Lukaşenko: Belarus’taki nükleer silahlar, bölgenin askerleştirilmesine bir yanıttır
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülke topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve NATO’nun askeri aktivitelerindeki artışa uygun bir karşılık olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gönderdiği mesajla 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarını selamladı.
Belarus topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve NATO’nun askeri aktivitelerindeki artışa verilen uygun bir karşılık olduğunu belirten Lukaşenko, “Barış ve güvenliği sağlamanın tutarlı destekçisi olmaya devam ederek, daha önce üstlendiği uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren Belarus Cumhuriyeti ortaklarıyla birlikte, ayrıca Belarus-Rusya Birlik Devleti çerçevesinde uluslar aşırı zorluklara ve çeşitli nitelikteki tehditlere karşı mücadelede işbirliğini güçlendirmek için azami çabayı göstermektedir” dedi ve şöyle devam etti:
“Belarus topraklarında taktik nükleer silahlar konuşlandırarak, Doğu Avrupa'nın hızla askerleştirilmesine ve ABD ile NATO’nun askeri aktivitelerin artmasına uygun yanıt veriyoruz.”
Belarus lideri, nükleer silahların konuşlandırılmasının, Belarus tarafının tüm gezegenin yararına Avrupa güvenliği ve küresel güvenlik konusundaki diyaloğu eşit şartlarda yeniden başlatma adına ileri sürdüğü barışçıl girişimleri iptal etmediğinin altını çizdi.