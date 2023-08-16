https://sputniknews.com.tr/20230816/lukasenko-belarustaki-nukleer-silahlar-bolgenin-askerlestirilmesine-bir-yanittir-1074679803.html

Lukaşenko: Belarus’taki nükleer silahlar, bölgenin askerleştirilmesine bir yanıttır

Lukaşenko: Belarus’taki nükleer silahlar, bölgenin askerleştirilmesine bir yanıttır

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ülke topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T02:05+0300

2023-08-16T02:05+0300

2023-08-16T02:05+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

doğu avrupa

nükleer

nükleer silah

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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, gönderdiği mesajla 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarını selamladı.Belarus topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılmasının Doğu Avrupa’nın hızla askerleştirilmesine, ayrıca ABD ve NATO’nun askeri aktivitelerindeki artışa verilen uygun bir karşılık olduğunu belirten Lukaşenko, “Barış ve güvenliği sağlamanın tutarlı destekçisi olmaya devam ederek, daha önce üstlendiği uluslararası yükümlülüklerini yerine getiren Belarus Cumhuriyeti ortaklarıyla birlikte, ayrıca Belarus-Rusya Birlik Devleti çerçevesinde uluslar aşırı zorluklara ve çeşitli nitelikteki tehditlere karşı mücadelede işbirliğini güçlendirmek için azami çabayı göstermektedir” dedi ve şöyle devam etti:Belarus lideri, nükleer silahların konuşlandırılmasının, Belarus tarafının tüm gezegenin yararına Avrupa güvenliği ve küresel güvenlik konusundaki diyaloğu eşit şartlarda yeniden başlatma adına ileri sürdüğü barışçıl girişimleri iptal etmediğinin altını çizdi.

belarus

doğu avrupa

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aleksandr lukaşenko, belarus, doğu avrupa, nükleer, nükleer silah