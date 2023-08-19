https://sputniknews.com.tr/20230819/putin-ukrayna-sinirindaki-rostov-bolgesinde-komutanlarla-gorustu-1074759833.html
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bulunan özel askeri harekat karargahına giderek komutanlarla görüşme yaptı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T09:37+0300
2023-08-19T09:37+0300
2023-08-19T10:12+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
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özel harekat
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rusya
valeriy gerasimov
görüşme
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat karargahını ziyaret etti.Putin, karargahta yapılan toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarından harekatın gidişatı hakkında rapor aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Putin'in karargahın girişinde Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından karşılandığı ve toplantının geniş bir komutan heyetiyle yapıldığı görüldü. Sınıra yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Rostov-na-Donu kentinde harekatın önemli bileşenlerinden Güney Askeri Bölgesi'nin karargahı yer alıyor.Rusya lideri, bu karargahı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve komutanların sunumlarını dinlemişti. Ardından Putin, Mayıs 2022'de özgürleştirilen Mariupol kentine ilk kez giderek arabayla şehir turu yapmış, kentte yürütülen çalışmaları bizzat incelemiş ve yerel sakinlerle sohbet etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html
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vladimir putin, kremlin, özel harekât, özel harekat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, valeriy gerasimov, görüşme
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü
09:37 19.08.2023 (güncellendi: 10:12 19.08.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bulunan özel askeri harekat karargahına giderek komutanlarla görüşme yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat karargahını ziyaret etti.
Putin, karargahta yapılan toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarından harekatın gidişatı hakkında rapor aldı.
Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Putin'in karargahın girişinde Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından karşılandığı ve toplantının geniş bir komutan heyetiyle yapıldığı görüldü.
Sınıra yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Rostov-na-Donu kentinde harekatın önemli bileşenlerinden Güney Askeri Bölgesi'nin karargahı yer alıyor.
Rusya lideri, bu karargahı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve komutanların sunumlarını dinlemişti. Ardından Putin, Mayıs 2022'de özgürleştirilen Mariupol kentine ilk kez giderek arabayla şehir turu yapmış, kentte yürütülen çalışmaları bizzat incelemiş ve yerel sakinlerle sohbet etmişti.