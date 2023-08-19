https://sputniknews.com.tr/20230819/putin-ukrayna-sinirindaki-rostov-bolgesinde-komutanlarla-gorustu-1074759833.html

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bulunan özel askeri harekat karargahına giderek komutanlarla görüşme yaptı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T09:37+0300

2023-08-19T09:37+0300

2023-08-19T10:12+0300

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kremlin

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rusya

valeriy gerasimov

görüşme

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat karargahını ziyaret etti.Putin, karargahta yapılan toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarından harekatın gidişatı hakkında rapor aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Putin'in karargahın girişinde Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından karşılandığı ve toplantının geniş bir komutan heyetiyle yapıldığı görüldü. Sınıra yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Rostov-na-Donu kentinde harekatın önemli bileşenlerinden Güney Askeri Bölgesi'nin karargahı yer alıyor.Rusya lideri, bu karargahı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve komutanların sunumlarını dinlemişti. Ardından Putin, Mayıs 2022'de özgürleştirilen Mariupol kentine ilk kez giderek arabayla şehir turu yapmış, kentte yürütülen çalışmaları bizzat incelemiş ve yerel sakinlerle sohbet etmişti.

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vladimir putin, kremlin, özel harekât, özel harekat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, valeriy gerasimov, görüşme