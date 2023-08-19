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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/putin-ukrayna-sinirindaki-rostov-bolgesinde-komutanlarla-gorustu-1074759833.html
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü
Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bulunan özel askeri harekat karargahına giderek komutanlarla görüşme yaptı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T09:37+0300
2023-08-19T10:12+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
kremlin
özel harekât
özel harekat
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
valeriy gerasimov
görüşme
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat karargahını ziyaret etti.Putin, karargahta yapılan toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarından harekatın gidişatı hakkında rapor aldı.Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Putin'in karargahın girişinde Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından karşılandığı ve toplantının geniş bir komutan heyetiyle yapıldığı görüldü. Sınıra yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Rostov-na-Donu kentinde harekatın önemli bileşenlerinden Güney Askeri Bölgesi'nin karargahı yer alıyor.Rusya lideri, bu karargahı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve komutanların sunumlarını dinlemişti. Ardından Putin, Mayıs 2022'de özgürleştirilen Mariupol kentine ilk kez giderek arabayla şehir turu yapmış, kentte yürütülen çalışmaları bizzat incelemiş ve yerel sakinlerle sohbet etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-uyarmisti-ukraynanin-attigi-patlamayan-misket-bombasinin-infilak-etmesi-sonucu-iki-isci-oldu-1074752035.html
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vladimir putin, kremlin, özel harekât, özel harekat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, valeriy gerasimov, görüşme
vladimir putin, kremlin, özel harekât, özel harekat, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, valeriy gerasimov, görüşme

Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde komutanlarla görüştü

09:37 19.08.2023 (güncellendi: 10:12 19.08.2023)
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Putin Suriye'deki Hmeymim üssünde - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Michael Klimentyev
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırındaki Rostov Bölgesi'nde bulunan özel askeri harekat karargahına giderek komutanlarla görüşme yaptı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov-na-Donu kentindeki özel askeri harekat karargahını ziyaret etti.

Putin, karargahta yapılan toplantıda Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, cephelerdeki komutanlar ve diğer üst düzey grup subaylarından harekatın gidişatı hakkında rapor aldı.
Kremlin'den Rusya liderinin Rostov-na-Donu'daki temasları hakkında daha fazla detaya yer verilmezken, Putin'in ziyaretine ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Putin'in karargahın girişinde Genelkurmay Başkanı Gerasimov tarafından karşılandığı ve toplantının geniş bir komutan heyetiyle yapıldığı görüldü.
Sınıra yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Rostov-na-Donu kentinde harekatın önemli bileşenlerinden Güney Askeri Bölgesi'nin karargahı yer alıyor.

Rusya lideri, bu karargahı son olarak mart ayında ziyaret etmiş ve komutanların sunumlarını dinlemişti. Ardından Putin, Mayıs 2022'de özgürleştirilen Mariupol kentine ilk kez giderek arabayla şehir turu yapmış, kentte yürütülen çalışmaları bizzat incelemiş ve yerel sakinlerle sohbet etmişti.
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