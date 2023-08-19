https://sputniknews.com.tr/20230819/ozgur-ozel-adayligini-ne-zaman-duyuracagini-acikladi-1074761662.html
Özgür Özel adaylığını ne zaman duyuracağını açıkladı
Özgür Özel adaylığını ne zaman duyuracağını açıkladı
CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı Genel Başkanlık adaylığı için adı geçenlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den yeni açıklama geldi. Özel, adalığının kesinleşmesi... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T11:31+0300
2023-08-19T11:31+0300
2023-08-19T11:31+0300
özgür özel
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
seçim
kongre
kulis
ekrem imamoğlu
genel başkan
chp genel başkanlığı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin çok azı tamamlandı. İl kongreleri ise 15 Ekim’de tamamlanacak. ‘Değişim’ mesajlarının estiği bu süreçte, en çok merak edilen konu ise genel başkanlık koltuğuna kimlerin talip olacağı.İsmi CHP Genel Başkanlığı için geçen Özgür Özel, adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.Cansu Timur’a konuşan Özel, “İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız” dedi.Kulislerden yeni iddiaÖte yandan CHP’de İmamoğlu’nun İBB adaylığını açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Özgür Özel ile ilgili yeni bir kulis bilgisi gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partide değişimciler, İmamoğlu’nun açıklamasıyla 'artık genel başkanlık yarışında kenara çekildiğini ve yerel seçimlere odaklandığını' söylüyor.Özgür Özel’in parti tabanının endişelerini de dillendireceğini söyleyen partililer, "Aranan sözcü Özgür Özel olacak" yorumunu yaptı. Özel’in adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin konuşan kaynaklar, "Şu an ilçe kongreleri sürüyor. İlçe seçimleri bitince, aldığı tepkilere göre ‘Ben adayım’ der" değerlendirmesini yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/imamoglu-istanbul-yolculugumuz-kesindir-ve-cok-onemlidir-1074756405.html
chp genel başkanlığı
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özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim, kongre, kulis, ekrem imamoğlu, genel başkan, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu
özgür özel, cumhuriyet halk partisi (chp), chp, seçim, kongre, kulis, ekrem imamoğlu, genel başkan, chp genel başkanlığı, kemal kılıçdaroğlu
Özgür Özel adaylığını ne zaman duyuracağını açıkladı
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CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı Genel Başkanlık adaylığı için adı geçenlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den yeni açıklama geldi. Özel, adalığının kesinleşmesi durumunda ne zaman duyuracağını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kongre süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerinin çok azı tamamlandı. İl kongreleri ise 15 Ekim’de tamamlanacak. ‘Değişim’ mesajlarının estiği bu süreçte, en çok merak edilen konu ise genel başkanlık koltuğuna kimlerin talip olacağı.
İsmi CHP Genel Başkanlığı için geçen Özgür Özel, adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddialarına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Cansu Timur’a konuşan Özel, “İlçe kongrelerini tamamlamadan öyle bir şey açıklamayacağız. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız. Tutum belgesi genel konularla ilgili bir belge olacak. Aday olup olmayacağım anlamına gelmez. Aday olursam benden duyarsınız” dedi.
Kulislerden yeni iddia
Öte yandan CHP’de İmamoğlu’nun İBB adaylığını açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Özgür Özel ile ilgili yeni bir kulis bilgisi gündeme geldi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partide değişimciler, İmamoğlu’nun açıklamasıyla 'artık genel başkanlık yarışında kenara çekildiğini ve yerel seçimlere odaklandığını' söylüyor.
Özgür Özel’in parti tabanının endişelerini de dillendireceğini söyleyen partililer, "Aranan sözcü Özgür Özel olacak" yorumunu yaptı. Özel’in adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin konuşan kaynaklar, "Şu an ilçe kongreleri sürüyor. İlçe seçimleri bitince, aldığı tepkilere göre ‘Ben adayım’ der" değerlendirmesini yapıyor.