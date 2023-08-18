https://sputniknews.com.tr/20230818/imamoglu-istanbul-yolculugumuz-kesindir-ve-cok-onemlidir-1074756405.html

İmamoğlu: İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir

İmamoğlu: İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir

Nevşehir'de ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir" dedi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T21:59+0300

2023-08-18T21:59+0300

2023-08-18T21:59+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak için Nevşehir'e geldi.Avanos ilçesine bağlı Ayhanlar köyündeki cemevini ziyaret eden İmamoğlu, cemevinin bahçesinde yaptığı konuşmada, Alevi-Bektaşi geleneğinin Anadolu'nun köklerinden olduğunu belirtti.Daha sonra Avanos ilçesine geçen İmamoğlu, Güray Yeraltı Seramik Müzesi'ni ziyaret edip yetkililerden eserler hakkında bilgi aldı.'CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız?' sorusuna yanıtBuradan Göreme beldesine geçen İmamoğlu, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız?" sorusu üzerine, "Bütün açıklamalarımı tane tane, net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemlidir. Elbette parti içinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek, partimizi daha iyi geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukuku ve ahlakına uygun biçimde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" diye konuştu.

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), chp, cumhuriyet halk partisi (chp)