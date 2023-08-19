https://sputniknews.com.tr/20230819/mitten-operasyon-hicran-icuz-etkisiz-halegetirildi-1074759974.html

MİT'ten operasyon: Hicran İcuz etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon: Hicran İcuz etkisiz hale getirildi

MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T09:43+0300

2023-08-19T09:43+0300

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milli istihbarat teşkilatı

suriye

haseke

hicran icuz

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012 yılında YPG'nin* kadın tugayı olarak kurulan YPJ sorumlularından 'Vejin Jiyan' kod adlı Hicran İcuz’u Suriye'nin Haseke kentinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-ordusu-ile-ypgden-ortak-silahli-tatbikat-1074737262.html

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mit, ypg, ypj, operasyon, milli istihbarat teşkilatı, suriye, haseke, hicran icuz