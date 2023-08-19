https://sputniknews.com.tr/20230819/mitten-operasyon-hicran-icuz-etkisiz-halegetirildi-1074759974.html
MİT'ten operasyon: Hicran İcuz etkisiz hale getirildi
MİT'ten operasyon: Hicran İcuz etkisiz hale getirildi
MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T09:43+0300
2023-08-19T09:43+0300
2023-08-19T10:11+0300
türkiye
mit
ypg
ypj
operasyon
milli istihbarat teşkilatı
suriye
haseke
hicran icuz
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012 yılında YPG'nin* kadın tugayı olarak kurulan YPJ sorumlularından 'Vejin Jiyan' kod adlı Hicran İcuz’u Suriye'nin Haseke kentinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-ordusu-ile-ypgden-ortak-silahli-tatbikat-1074737262.html
türkiye
suriye
haseke
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mit, ypg, ypj, operasyon, milli istihbarat teşkilatı, suriye, haseke, hicran icuz
mit, ypg, ypj, operasyon, milli istihbarat teşkilatı, suriye, haseke, hicran icuz
MİT'ten operasyon: Hicran İcuz etkisiz hale getirildi
09:43 19.08.2023 (güncellendi: 10:11 19.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG'nin silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012 yılında YPG'nin* kadın tugayı olarak kurulan YPJ sorumlularından 'Vejin Jiyan' kod adlı Hicran İcuz’u Suriye'nin Haseke kentinde etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.