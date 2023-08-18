https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-ordusu-ile-ypgden-ortak-silahli-tatbikat-1074737262.html

ABD ordusu ile YPG'den ortak silahlı tatbikat

ABD ordusu ile YPG'den ortak silahlı tatbikat

Suriye'de, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG militanları ile silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T11:10+0300

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zırhlı araç

petrol sahası

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca YPG'li* ile yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki El Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık YPG'ye askeri eğitim veriyor.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230817/turkiyenin-libyada-askeri-us-kurmak-icin-liman-kiraladigina-dair-haberlere-yalanlama-geldi-1074711941.html

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abd, ypg, pkk, suriye, sdg, tatbikat, ortak tatbikat, zırhlı araç, petrol sahası, el ömer petrol sahası, kamışlı, silah, askeri eğitim