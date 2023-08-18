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ABD ordusu ile YPG'den ortak silahlı tatbikat
ABD ordusu ile YPG'den ortak silahlı tatbikat
Suriye'de, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG militanları ile silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:10+0300
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savunma
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suriye
sdg
tatbikat
ortak tatbikat
zırhlı araç
petrol sahası
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca YPG'li* ile yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki El Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık YPG'ye askeri eğitim veriyor.*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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abd, ypg, pkk, suriye, sdg, tatbikat, ortak tatbikat, zırhlı araç, petrol sahası, el ömer petrol sahası, kamışlı, silah, askeri eğitim
abd, ypg, pkk, suriye, sdg, tatbikat, ortak tatbikat, zırhlı araç, petrol sahası, el ömer petrol sahası, kamışlı, silah, askeri eğitim

ABD ordusu ile YPG'den ortak silahlı tatbikat

11:10 18.08.2023 (güncellendi: 11:11 18.08.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD’den YPG’ye tanksavar eğitimi: ‘Bunlar kime karşı kullanılacak? Tankı olmayan IŞİD’e karşı mı?’
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Suriye'de, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanıdığı YPG militanları ile silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde ortak silahlı tatbikat düzenledi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca YPG'li* ile yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki El Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık YPG'ye askeri eğitim veriyor.
*Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili SDG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.
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