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Libya, Türkiye'nin askeri üs kurmak için liman kiraladığına dair haberleri yalanladı
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Libya, Türkiye'nin askeri üs kurmak için liman kiraladığına dair haberleri yalanladı
Libya, Türkiye'nin askeri üs kurmak için liman kiraladığına dair haberleri yalanladı
Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Khums kentinde bulunan Khums Limanı'nı askeri üs kurmak amacıyla 99 yıllığına kiraladığına dair haberlere Libya... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T11:02+0300
2023-08-17T11:11+0300
türkiye
libya
askeri üs
savunma
muhammed hamuda
libya ulusal birlik hükümeti
cihat yaycı
liman
kiralama
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Sputnik'e konuyla ilgili demeç veren Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamuda, Arap basınında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.Hamuda, çıkan haberler hakkında "Bu, gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu haberler, Arap basınına yansımış ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından duyurulmuştu.TÜRK DEGS'in X platformundaki paylaşımında, "Türkiye, Libya'da askeri üs kurmak için El Khums Limanı'nı 99 yıllığına kiraladı. Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ne verilecek olan limanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri üs kuracak. Kiralanan liman ile birlikte Türk deniz yetki alanlarına karşı da önleyici savunma ve aynı zamanda da ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak" ifadelerine yer verilmişti.
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türkiye, libya, askeri üs, muhammed hamuda, libya ulusal birlik hükümeti, cihat yaycı, liman, kiralama
türkiye, libya, askeri üs, muhammed hamuda, libya ulusal birlik hükümeti, cihat yaycı, liman, kiralama

Libya, Türkiye'nin askeri üs kurmak için liman kiraladığına dair haberleri yalanladı

11:02 17.08.2023 (güncellendi: 11:11 17.08.2023)
© AATürkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası
Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Türkiye'nin Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Khums kentinde bulunan Khums Limanı'nı askeri üs kurmak amacıyla 99 yıllığına kiraladığına dair haberlere Libya tarafından yalanlama geldi.
Sputnik'e konuyla ilgili demeç veren Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hamuda, Arap basınında yer alan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

Hamuda, çıkan haberler hakkında "Bu, gerçekleri yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu haberler, Arap basınına yansımış ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Cihat Yaycı'nın başkanlığını yaptığı Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından duyurulmuştu.

TÜRK DEGS'in X platformundaki paylaşımında, "Türkiye, Libya'da askeri üs kurmak için El Khums Limanı'nı 99 yıllığına kiraladı. Türk Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ne verilecek olan limanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri üs kuracak. Kiralanan liman ile birlikte Türk deniz yetki alanlarına karşı da önleyici savunma ve aynı zamanda da ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak" ifadelerine yer verilmişti.
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