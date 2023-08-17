https://sputniknews.com.tr/20230817/italya-disisleri-bakanindan-tarihi-itiraf-kaddafinin-oldurulmesine-izin-vermek-buyuk-bir-hataydi-1074709692.html
İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'
İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 'öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu' itirafında... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:02+0300
2023-08-17T10:02+0300
2023-08-17T10:12+0300
muammer kaddafi
libya
italya
antonio tajani
dünya
ölüm
nato
kuzey afrika
afrika
sirte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101583/86/1015838625_0:227:1024:803_1920x0_80_0_0_e0c3f7de877798cf3d81d0e3f4f19bb4.jpg
Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuşan İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. Ayrıca Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi."O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" diyen Tajani'nin konuşmasının videosu Vista haber ajansı tarafından yayınlandı. Bakanın Libya ile ilgili sözleri salonda alkış aldı.Ne olmuştu?Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana Libya, devlet bütünlüğünü sağlayamıyor. 20 Ekim 2011 tarihinde, Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abdnin-yerli-halk-cikisina-tunustan-sert-tepki-geri-adim-atildi-1074701150.html
libya
italya
kuzey afrika
sirte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101583/86/1015838625_0:131:1024:899_1920x0_80_0_0_5a9b610016d4ae57b215118a87141f46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muammer kaddafi, libya, italya, antonio tajani, ölüm, nato, kuzey afrika, afrika, sirte
muammer kaddafi, libya, italya, antonio tajani, ölüm, nato, kuzey afrika, afrika, sirte
İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'
10:02 17.08.2023 (güncellendi: 10:12 17.08.2023) Abone ol
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 'öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu' itirafında bulundu. Bakanın bu tarihi sözleri salonda büyük alkış topladı.
Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuşan İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. Ayrıca Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi.
"O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" diyen Tajani'nin konuşmasının videosu Vista haber ajansı tarafından yayınlandı. Bakanın Libya ile ilgili sözleri salonda alkış aldı.
Ne olmuştu?
Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana Libya, devlet bütünlüğünü sağlayamıyor. 20 Ekim 2011 tarihinde, Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurulmuştu.