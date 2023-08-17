https://sputniknews.com.tr/20230817/italya-disisleri-bakanindan-tarihi-itiraf-kaddafinin-oldurulmesine-izin-vermek-buyuk-bir-hataydi-1074709692.html

İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'

İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 'öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu' itirafında... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T10:02+0300

2023-08-17T10:02+0300

2023-08-17T10:12+0300

muammer kaddafi

libya

italya

antonio tajani

dünya

ölüm

nato

kuzey afrika

afrika

sirte

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Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuşan İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. Ayrıca Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi."O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" diyen Tajani'nin konuşmasının videosu Vista haber ajansı tarafından yayınlandı. Bakanın Libya ile ilgili sözleri salonda alkış aldı.Ne olmuştu?Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana Libya, devlet bütünlüğünü sağlayamıyor. 20 Ekim 2011 tarihinde, Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurulmuştu.

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muammer kaddafi, libya, italya, antonio tajani, ölüm, nato, kuzey afrika, afrika, sirte