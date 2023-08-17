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İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'
İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 'öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu' itirafında... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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muammer kaddafi
libya
italya
antonio tajani
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kuzey afrika
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sirte
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Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuşan İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. Ayrıca Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi."O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" diyen Tajani'nin konuşmasının videosu Vista haber ajansı tarafından yayınlandı. Bakanın Libya ile ilgili sözleri salonda alkış aldı.Ne olmuştu?Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana Libya, devlet bütünlüğünü sağlayamıyor. 20 Ekim 2011 tarihinde, Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abdnin-yerli-halk-cikisina-tunustan-sert-tepki-geri-adim-atildi-1074701150.html
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muammer kaddafi, libya, italya, antonio tajani, ölüm, nato, kuzey afrika, afrika, sirte
muammer kaddafi, libya, italya, antonio tajani, ölüm, nato, kuzey afrika, afrika, sirte

İtalya dışişleri bakanından tarihi itiraf: 'Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı'

10:02 17.08.2023 (güncellendi: 10:12 17.08.2023)
© AFP 2023 / JOSEPH EIDMuammer Kaddafi
Muammer Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 'öldürülmesine izin vermenin büyük bir hata olduğu' itirafında bulundu. Bakanın bu tarihi sözleri salonda büyük alkış topladı.
Toskana'nın Lucca kentinde halka açık bir etkinlikte konuşan İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, "Kaddafi'nin öldürülmesine izin vermek büyük bir hataydı. Kaddafi bir demokrasi modeli olmayabilir, ancak ölümüyle Kuzey Afrika'da istikrarsızlık başladı" dedi. Ayrıca Tajani, Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde İtalya'nın 'göçmen akışını durdurabildiğini' ve durumun 'çok daha istikrarlı' olduğunu sözlerine ekledi.
"O kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi. Ondan sonra terörizm geldi, Müslüman Kardeşler geldi" diyen Tajani'nin konuşmasının videosu Vista haber ajansı tarafından yayınlandı. Bakanın Libya ile ilgili sözleri salonda alkış aldı.

Ne olmuştu?

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesi ve öldürülmesinden bu yana Libya, devlet bütünlüğünü sağlayamıyor. 20 Ekim 2011 tarihinde, Sirte'de, NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak feci bir şekilde linç edilen Kaddafi daha sonrasında vurulmuştu.
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