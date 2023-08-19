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https://sputniknews.com.tr/20230819/manavgatta-yuzmek-icin-baraj-goletine-giren-ingiliz-turist-cevredekilerin-gozu-onunde-can-verdi-1074764480.html
Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi
Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için baraj göletine giren 43 yaşındaki İngiliz turist boğuldu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
manavgat
türkiye
pakistan
ingiliz
turist
baraj
baraj gölü
adli tıp kurumu
morg
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Ailesiyle ilçeye tatile gelen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali, Manavgat Baraj Göleti kenarındaki bir iskeleden suya atladı. Wali'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, İngiliz turisti 12 metre derinlikte buldu. Yüzeye çıkarılan Wali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Wali'nin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230819/trafigin-ortasinda-ambulansin-onunu-kesip-icine-bakmaya-calisti-1074760912.html
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manavgat, türkiye, pakistan, ingiliz, turist, baraj, baraj gölü, adli tıp kurumu, morg, ölü, boğulma
manavgat, türkiye, pakistan, ingiliz, turist, baraj, baraj gölü, adli tıp kurumu, morg, ölü, boğulma

Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi

14:14 19.08.2023
© İHA / ARİF KAPLAN-AW011329Antalya Manavgat'ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist, çevredekilerin gözü önünde can verdi.
Antalya Manavgat'ta yüzmek için ırmağa giren İngiliz turist, çevredekilerin gözü önünde can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© İHA / ARİF KAPLAN-AW011329
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için baraj göletine giren 43 yaşındaki İngiliz turist boğuldu.
Ailesiyle ilçeye tatile gelen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali, Manavgat Baraj Göleti kenarındaki bir iskeleden suya atladı. Wali'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, İngiliz turisti 12 metre derinlikte buldu. Yüzeye çıkarılan Wali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Wali'nin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
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