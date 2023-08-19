https://sputniknews.com.tr/20230819/manavgatta-yuzmek-icin-baraj-goletine-giren-ingiliz-turist-cevredekilerin-gozu-onunde-can-verdi-1074764480.html

Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi

Manavgat'ta yüzmek için baraj göletine giren İngiliz turist çevredekilerin gözü önünde can verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için baraj göletine giren 43 yaşındaki İngiliz turist boğuldu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T14:14+0300

2023-08-19T14:14+0300

2023-08-19T14:14+0300

yaşam

manavgat

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pakistan

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baraj

baraj gölü

adli tıp kurumu

morg

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Ailesiyle ilçeye tatile gelen Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı Noor Wali, Manavgat Baraj Göleti kenarındaki bir iskeleden suya atladı. Wali'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, İngiliz turisti 12 metre derinlikte buldu. Yüzeye çıkarılan Wali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Wali'nin cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

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