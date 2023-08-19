https://sputniknews.com.tr/20230819/trafigin-ortasinda-ambulansin-onunu-kesip-icine-bakmaya-calisti-1074760912.html
Trafiğin ortasında ambulansın önünü kesip içine bakmaya çalıştı
Trafiğin ortasında ambulansın önünü kesip içine bakmaya çalıştı
İstanbul’da bir sürücü, ambulansın yanından manevra yaparak geçmek isterken kaza yaptı. Yaptığı kazadan ambulansı sorumlu tutan sürücü ambulans şoförünü tehdit... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T10:24+0300
2023-08-19T10:24+0300
2023-08-19T10:24+0300
yaşam
video
ambulans
tehdit
başakşehir
basın ekspres
kaza
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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.Kaza sonrasında ambulansı durduran sürücü, kazadan dolayı ambulans şoförünü sorumlu tutarak tehdit etti.Otomobil sürücüsü, ambulans şoförüne ambulansın içinde hasta olup olmadığını merak ettiğini ve içerisine bakmak istediğini söyledi.
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ambulansın önünü kesti
ambulansın önünü kesti
2023-08-19T10:24+0300
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video, ambulans, tehdit, başakşehir, basın ekspres, kaza, видео
video, ambulans, tehdit, başakşehir, basın ekspres, kaza, видео
Trafiğin ortasında ambulansın önünü kesip içine bakmaya çalıştı
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İstanbul’da bir sürücü, ambulansın yanından manevra yaparak geçmek isterken kaza yaptı. Yaptığı kazadan ambulansı sorumlu tutan sürücü ambulans şoförünü tehdit etti.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi.
Sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.
Kaza sonrasında ambulansı durduran sürücü, kazadan dolayı ambulans şoförünü sorumlu tutarak tehdit etti.
Otomobil sürücüsü, ambulans şoförüne ambulansın içinde hasta olup olmadığını merak ettiğini ve içerisine bakmak istediğini söyledi.