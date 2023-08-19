https://sputniknews.com.tr/20230819/trafigin-ortasinda-ambulansin-onunu-kesip-icine-bakmaya-calisti-1074760912.html

Trafiğin ortasında ambulansın önünü kesip içine bakmaya çalıştı

Trafiğin ortasında ambulansın önünü kesip içine bakmaya çalıştı

İstanbul’da bir sürücü, ambulansın yanından manevra yaparak geçmek isterken kaza yaptı. Yaptığı kazadan ambulansı sorumlu tutan sürücü ambulans şoförünü tehdit... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T10:24+0300

2023-08-19T10:24+0300

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yaşam

video

ambulans

tehdit

başakşehir

basın ekspres

kaza

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansın yanından manevra yapmaya çalışan otomobil sürücüsü bariyerleri fark etmeyince kaza yaptı.Kaza sonrasında ambulansı durduran sürücü, kazadan dolayı ambulans şoförünü sorumlu tutarak tehdit etti.Otomobil sürücüsü, ambulans şoförüne ambulansın içinde hasta olup olmadığını merak ettiğini ve içerisine bakmak istediğini söyledi.

başakşehir

basın ekspres

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Sputnik Türkiye

video, ambulans, tehdit, başakşehir, basın ekspres, kaza, видео