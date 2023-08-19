https://sputniknews.com.tr/20230819/luna-25in-aygitlarindan-ilk-bilimsel-sonuclar-alindi-enerji-spektrumlarini-olcmek-acisindan-onemli-1074768548.html

Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar alındı: Enerji spektrumlarını ölçmek açısından önemli

Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar alındı: Enerji spektrumlarını ölçmek açısından önemli

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), bilim insanlarının Luna-25 gezegenler arası istasyonunun aygıtlarını birkaç kez çalıştırdığını ve ilk bilimsel sonuçları... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T18:29+0300

2023-08-19T18:29+0300

2023-08-19T18:29+0300

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rus bilim insanları

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Geçen hafta fırlatılan Luna-25 uzay aracının, Ay'ın yapay uydusunun dairesel yörüngesinde uçmaya devam ettiğini belirten Roscosmos, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından üretilen bilimsel ekipmanın birkaç kez çalıştırıldığını ifade etti."ADRON-LR nötron ve gama spektrometresi, gama ışınlarının enerji spektrumunda Ay zemininin en yoğun kimyasal element hatlarını kaydetti" diyen Roscosmos, "Ay'ın yörüngesinde ARIES-L iyon enerji-kütle analizörü ilk kez devreye alındı. Analizatör, Güneş rüzgarı ile Dünya'nın uydusunun yüzeyi arasındaki etkileşimin yanı sıra regolitten atılan ikincil iyonlara ve nötr parçacıklara göre regolitin bileşiminin incelenmesi için tasarlandı" ifadelerini kullandı.Roscosmos, "Bu aygıtla elde edilen veriler, bilim insanlarının Ay yüzeyinde on ila üç bin elektron volt enerji aralığındaki parçacıkların enerji spektrumlarını ölçmek için en uygun çalışma modunu seçmelerine imkan tanıdı" bilgisini de paylaştı.'Zeeman kraterinin tabanında küçük kraterler var'Rus bilim insanlarının 17 Ağustos'ta Luna-25'ten gelen ilk görüntüleri incelediğini de kaydeden Roscosmos, "Her iki fotoğraf da eşsiz Zeeman kraterini gösteriyor. Bu, Ay'ın güney yarımküresindeki en derin yirmi krater listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Zeeman, sıradışı boyut oranıyla ön plana çıkıyor, zira çapı yaklaşık 190 kilometre, derinliği ise 8 kilometre civarında. Bilim insanları, bunun çok güçlü bir çarpma sonucu oluştuğu üzerinde duruyor" dedi.Roscosmos, "Detaylı fotoğraflar, krater tabanının daha küçük kraterlerle dolu olduğunu gösteriyor. Bu, çarpma anında saçılan malzemenin bir kısmının geri düşmesi ve çok sayıda küçük çukur açması sonucu oluşuyor. Bu tür oluşumlar, Ay jeolojisi açısından çok ilgi çekici" diye ekledi.Luna-25, 11 Ağustos'ta başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230817/luna-25-ay-yuzeyinin-ilk-fotografini-cekti-1074721514.html

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