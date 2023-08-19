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https://sputniknews.com.tr/20230819/luna-25in-aygitlarindan-ilk-bilimsel-sonuclar-alindi-enerji-spektrumlarini-olcmek-acisindan-onemli-1074768548.html
Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar alındı: Enerji spektrumlarını ölçmek açısından önemli
Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar alındı: Enerji spektrumlarını ölçmek açısından önemli
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), bilim insanlarının Luna-25 gezegenler arası istasyonunun aygıtlarını birkaç kez çalıştırdığını ve ilk bilimsel sonuçları... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T18:29+0300
2023-08-19T18:29+0300
yaşam
luna-25
roscosmos
rusya federal uzay ajansı roscosmos
rusya
rus bilim insanları
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Geçen hafta fırlatılan Luna-25 uzay aracının, Ay'ın yapay uydusunun dairesel yörüngesinde uçmaya devam ettiğini belirten Roscosmos, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından üretilen bilimsel ekipmanın birkaç kez çalıştırıldığını ifade etti."ADRON-LR nötron ve gama spektrometresi, gama ışınlarının enerji spektrumunda Ay zemininin en yoğun kimyasal element hatlarını kaydetti" diyen Roscosmos, "Ay'ın yörüngesinde ARIES-L iyon enerji-kütle analizörü ilk kez devreye alındı. Analizatör, Güneş rüzgarı ile Dünya'nın uydusunun yüzeyi arasındaki etkileşimin yanı sıra regolitten atılan ikincil iyonlara ve nötr parçacıklara göre regolitin bileşiminin incelenmesi için tasarlandı" ifadelerini kullandı.Roscosmos, "Bu aygıtla elde edilen veriler, bilim insanlarının Ay yüzeyinde on ila üç bin elektron volt enerji aralığındaki parçacıkların enerji spektrumlarını ölçmek için en uygun çalışma modunu seçmelerine imkan tanıdı" bilgisini de paylaştı.'Zeeman kraterinin tabanında küçük kraterler var'Rus bilim insanlarının 17 Ağustos'ta Luna-25'ten gelen ilk görüntüleri incelediğini de kaydeden Roscosmos, "Her iki fotoğraf da eşsiz Zeeman kraterini gösteriyor. Bu, Ay'ın güney yarımküresindeki en derin yirmi krater listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Zeeman, sıradışı boyut oranıyla ön plana çıkıyor, zira çapı yaklaşık 190 kilometre, derinliği ise 8 kilometre civarında. Bilim insanları, bunun çok güçlü bir çarpma sonucu oluştuğu üzerinde duruyor" dedi.Roscosmos, "Detaylı fotoğraflar, krater tabanının daha küçük kraterlerle dolu olduğunu gösteriyor. Bu, çarpma anında saçılan malzemenin bir kısmının geri düşmesi ve çok sayıda küçük çukur açması sonucu oluşuyor. Bu tür oluşumlar, Ay jeolojisi açısından çok ilgi çekici" diye ekledi.Luna-25, 11 Ağustos'ta başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/luna-25-ay-yuzeyinin-ilk-fotografini-cekti-1074721514.html
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luna-25, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya, rus bilim insanları
luna-25, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, rusya, rus bilim insanları

Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar alındı: Enerji spektrumlarını ölçmek açısından önemli

18:29 19.08.2023
© Fotoğraf : RoscosmosLuna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar
Luna-25'in aygıtlarından ilk bilimsel sonuçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© Fotoğraf : Roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), bilim insanlarının Luna-25 gezegenler arası istasyonunun aygıtlarını birkaç kez çalıştırdığını ve ilk bilimsel sonuçları aldığını duyurdu.
Geçen hafta fırlatılan Luna-25 uzay aracının, Ay'ın yapay uydusunun dairesel yörüngesinde uçmaya devam ettiğini belirten Roscosmos, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından üretilen bilimsel ekipmanın birkaç kez çalıştırıldığını ifade etti.

"ADRON-LR nötron ve gama spektrometresi, gama ışınlarının enerji spektrumunda Ay zemininin en yoğun kimyasal element hatlarını kaydetti" diyen Roscosmos, "Ay'ın yörüngesinde ARIES-L iyon enerji-kütle analizörü ilk kez devreye alındı. Analizatör, Güneş rüzgarı ile Dünya'nın uydusunun yüzeyi arasındaki etkileşimin yanı sıra regolitten atılan ikincil iyonlara ve nötr parçacıklara göre regolitin bileşiminin incelenmesi için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Roscosmos, "Bu aygıtla elde edilen veriler, bilim insanlarının Ay yüzeyinde on ila üç bin elektron volt enerji aralığındaki parçacıkların enerji spektrumlarını ölçmek için en uygun çalışma modunu seçmelerine imkan tanıdı" bilgisini de paylaştı.

'Zeeman kraterinin tabanında küçük kraterler var'

Rus bilim insanlarının 17 Ağustos'ta Luna-25'ten gelen ilk görüntüleri incelediğini de kaydeden Roscosmos, "Her iki fotoğraf da eşsiz Zeeman kraterini gösteriyor. Bu, Ay'ın güney yarımküresindeki en derin yirmi krater listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Zeeman, sıradışı boyut oranıyla ön plana çıkıyor, zira çapı yaklaşık 190 kilometre, derinliği ise 8 kilometre civarında. Bilim insanları, bunun çok güçlü bir çarpma sonucu oluştuğu üzerinde duruyor" dedi.

Roscosmos, "Detaylı fotoğraflar, krater tabanının daha küçük kraterlerle dolu olduğunu gösteriyor. Bu, çarpma anında saçılan malzemenin bir kısmının geri düşmesi ve çok sayıda küçük çukur açması sonucu oluşuyor. Bu tür oluşumlar, Ay jeolojisi açısından çok ilgi çekici" diye ekledi.
Luna-25, 11 Ağustos'ta başarılı geçen fırlatmanın ardından uçuş yörüngesine girerken, uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.
'Geçit töreni' başladı: Beş gezegen, Ay ile aynı hizaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
YAŞAM
‘Luna-25’, Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çekti
17 Ağustos, 17:31
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