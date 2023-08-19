https://sputniknews.com.tr/20230819/lolita-50-yildir-esaret-altinda-tutuldugu-akvaryumda-oldu-okyanusa-birakilmasi-planlaniyordu-1074764959.html

Lolita 50 yıldır esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü: Okyanusa bırakılması planlanıyordu

Lolita 50 yıldır esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü: Okyanusa bırakılması planlanıyordu

Katil balina 'Lolita', yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanırken ABD'nin Miami kentindeki 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T14:38+0300

2023-08-19T14:38+0300

2023-08-19T14:38+0300

yaşam

katil balina

öldü

balina

pasifik okyanusu

miami

abd

doğal yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103378/64/1033786479_0:144:1986:1261_1920x0_80_0_0_f86692fe44363d7e8453d8b15318dbe1.jpg

Aynı zamanda 'Tokitae' olarak da bilinen Lolita'nın tutulduğu Miami Seaquarium'dan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Lolita'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bildirildi.Açıklamada, Lolita'nın son iki gün içinde ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığı ve çabalara rağmen tedaviye yanıt vermediği kaydedildi.Katil balinanın Pasifik Okyanusu'na taşınması sürecini finansal olarak destekleyen Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, "Lolita'nın aramızdan ayrılması beni derinden üzdü" dedi. Irsay, katil balinayı evine geri götürmek için gösterilen tüm çabalardan dolayı onur duyduğunu ve bu şekilde teselli bulduğunu ifade etti.Lolita, 1970'te 4 yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium'a satılmıştı. 2022'den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230819/cankirida-85-milyon-yil-oncesine-ait-fosiller-bulundu-hipparion-turune-ait-kalintilar-bile-var-1074764636.html

pasifik okyanusu

miami

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katil balina, öldü, balina, pasifik okyanusu, miami, abd, doğal yaşam