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https://sputniknews.com.tr/20230819/lolita-50-yildir-esaret-altinda-tutuldugu-akvaryumda-oldu-okyanusa-birakilmasi-planlaniyordu-1074764959.html
Lolita 50 yıldır esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü: Okyanusa bırakılması planlanıyordu
Lolita 50 yıldır esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü: Okyanusa bırakılması planlanıyordu
Katil balina 'Lolita', yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanırken ABD'nin Miami kentindeki 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T14:38+0300
2023-08-19T14:38+0300
yaşam
katil balina
öldü
balina
pasifik okyanusu
miami
abd
doğal yaşam
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Aynı zamanda 'Tokitae' olarak da bilinen Lolita'nın tutulduğu Miami Seaquarium'dan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Lolita'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bildirildi.Açıklamada, Lolita'nın son iki gün içinde ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığı ve çabalara rağmen tedaviye yanıt vermediği kaydedildi.Katil balinanın Pasifik Okyanusu'na taşınması sürecini finansal olarak destekleyen Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, "Lolita'nın aramızdan ayrılması beni derinden üzdü" dedi. Irsay, katil balinayı evine geri götürmek için gösterilen tüm çabalardan dolayı onur duyduğunu ve bu şekilde teselli bulduğunu ifade etti.Lolita, 1970'te 4 yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium'a satılmıştı. 2022'den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230819/cankirida-85-milyon-yil-oncesine-ait-fosiller-bulundu-hipparion-turune-ait-kalintilar-bile-var-1074764636.html
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katil balina, öldü, balina, pasifik okyanusu, miami, abd, doğal yaşam
katil balina, öldü, balina, pasifik okyanusu, miami, abd, doğal yaşam

Lolita 50 yıldır esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü: Okyanusa bırakılması planlanıyordu

14:38 19.08.2023
© AFP 2023 / Valery HacheOkyanusta yaşayan en büyük canlılar
Okyanusta yaşayan en büyük canlılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
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Katil balina 'Lolita', yakalandığı Pasifik Okyanusu'na bırakılması planlanırken ABD'nin Miami kentindeki 50 yılı aşkın süredir esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü.
Aynı zamanda 'Tokitae' olarak da bilinen Lolita'nın tutulduğu Miami Seaquarium'dan yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Lolita'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle öldüğü bildirildi.
Açıklamada, Lolita'nın son iki gün içinde ciddi rahatsızlık belirtileri göstermeye başladığı ve çabalara rağmen tedaviye yanıt vermediği kaydedildi.
Katil balinanın Pasifik Okyanusu'na taşınması sürecini finansal olarak destekleyen Amerikan futbol takımı Indianapolis Colts'un sahibi Jim Irsay, "Lolita'nın aramızdan ayrılması beni derinden üzdü" dedi. Irsay, katil balinayı evine geri götürmek için gösterilen tüm çabalardan dolayı onur duyduğunu ve bu şekilde teselli bulduğunu ifade etti.
Lolita, 1970'te 4 yaşındayken yakalanıp Miami Seaquarium'a satılmıştı. 2022'den beri halka açık gösteri yaptırılmayan Lolita, 6 metre derinliğindeki tankta yaşıyordu.
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