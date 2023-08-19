https://sputniknews.com.tr/20230819/cankirida-85-milyon-yil-oncesine-ait-fosiller-bulundu-hipparion-turune-ait-kalintilar-bile-var-1074764636.html

Çankırı’da 8.5 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu: Hipparion türüne ait kalıntılar bile var

Çankırı’da 8.5 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu: Hipparion türüne ait kalıntılar bile var

Çankırı'da yer alan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde yapılan kazılarda, 8.5 milyon yıl öncesine tarihlenen yaklaşık 100 fosil bulundu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T14:28+0300

2023-08-19T14:28+0300

2023-08-19T14:40+0300

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Çankırı’da Temmuz ayında başlayan ve 2023 yılı kazı sezonu çalışmalarının devam ettiği Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde şimdiye kadar 8.5 milyon yıl öncesine tarihlendirilen yaklaşık 100 fosil bulundu.Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi’ndeki kazı çalışmaları Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında devam ediyor.Çorakyerler’deki kazı çalışmalarından bugüne kadar 8.5-9 milyon yıllık geçmişe giden pek çok türe ait fosil bulundu. Bu yıl 10 Temmuz’da başlayan kazılarda hipparion olarak isimlendirilen at türlerine ait, yavru gergedan kafatası, bugünkü fillerin atalarına ait türlerin fosili, bizon benzeri büyükbaş boynuzlulara ait fosiller, zürafaların atalarına ait fosiller ve yabani keçilere benzeyen fosiller bulundu.Kazı çalışmaları eylül ayının ilk haftasına kadar sürecek. Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, AA muhabirine, Çorakyerler kazı başkanlığını uzun yıllardır yürüttüğünü söyledi.Bölgedeki fosillerin taşlaşmış sedimanın içinden dişçi aletleriyle kazılarak çıkarıldığını, o yüzden çalışmaların 22 yıldır devam ettiğini belirten Sevim Erol, “Bu bölgenin hemen hemen bütün altının fosil olduğunu düşünüyoruz. Devam edilirse onlarca yıl devam edilebilecek bir fosil yatağı” dedi.

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