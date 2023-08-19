https://sputniknews.com.tr/20230819/lavrov-nukleer-silahlarin-guvenlik-rolunu-acikladi-abd-ve-nato-nukleer-savas-riski-doguruyor-1074762440.html
Lavrov, nükleer silahların 'güvenlik rolünü' açıkladı: 'ABD ve NATO nükleer savaş riski doğuruyor'
Lavrov, nükleer silahların 'güvenlik rolünü' açıkladı: 'ABD ve NATO nükleer savaş riski doğuruyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın sahip olduğu nükleer silahların Rusya'ya yönelik tehditlere verilen tek yanıt olduğunu vurguladı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T12:04+0300
2023-08-19T12:04+0300
2023-08-19T12:04+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
nato
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rusya dışişleri bakanlığı
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nükleer savaş
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'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çevreleme bağlamında, nükleer silahlara sahip olmak şu anda ülkemizin güvenliğine yönelik bazı önemli dış tehditlere verilebilecek tek yanıttır. Ukrayna çevresindeki gelişmeler, bu alandaki endişelerimizin haklılığını doğruladı" ifadelerini kullandı.Bölünmez güvenlik ilkelerini ihlal eden NATO'nun kendini nükleer ittifak öne çıkardığını ve Rusya'ya 'stratejik yenilgi' yaşatmayı amaçladığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın aldığı misilleme önlemlerinin kolektif Batı tarafından hibrit silah cephaneliği kullanılarak Rusya'yla şiddetli çatışmaya girmek için bahane olarak öne sürüldüğüne dikkat çekti.'ABD ve NATO nükleer savaş riski doğuruyor'ABD ve NATO'nun Ukrayna'da gerilimi sürekli tırmandırarak nükleer savaş riski doğurduğunun altını çizen Lavrov, nükleer güçler arasında silahlı çatışmanın önlenmesinin mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.Rusya'nın 'nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla böyle bir savaşa girilmemesi gerektiği' ilkesine bağlılığını koruduğunu da kaydeden Lavrov, bu nedenle nükleer savaştan kaçınma çağrısı yaptı.'Batı'yla müzakere olasılığı düşük'Lavrov, Ukrayna'da barış için 'Zelenskiy formülünü' desteklemeye devam eden ve Rusya'nın masada olmadığı toplantılar organize eden Batı'yla müzakere masasına oturma olasılığını düşük bulduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/ukrayna-kirima-s-200-fuzesiyle-saldiri-girisimi-duzenledi-1074761156.html
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sergey lavrov, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, batılı ülkeler, abd, nükleer, nükleer silah, nükleer savaş
sergey lavrov, nato, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, batılı ülkeler, abd, nükleer, nükleer silah, nükleer savaş
Lavrov, nükleer silahların 'güvenlik rolünü' açıkladı: 'ABD ve NATO nükleer savaş riski doğuruyor'
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın sahip olduğu nükleer silahların Rusya'ya yönelik tehditlere verilen tek yanıt olduğunu vurguladı.
'Mejdunarodnaya Jizn' (Uluslararası Yaşam) dergisine demeç veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Çevreleme bağlamında, nükleer silahlara sahip olmak şu anda ülkemizin güvenliğine yönelik bazı önemli dış tehditlere verilebilecek tek yanıttır. Ukrayna çevresindeki gelişmeler, bu alandaki endişelerimizin haklılığını doğruladı" ifadelerini kullandı.
Bölünmez güvenlik ilkelerini ihlal eden NATO'nun kendini nükleer ittifak öne çıkardığını ve Rusya'ya 'stratejik yenilgi' yaşatmayı amaçladığını kaydeden Lavrov, Rusya'nın aldığı misilleme önlemlerinin kolektif Batı tarafından hibrit silah cephaneliği kullanılarak Rusya'yla şiddetli çatışmaya girmek için bahane olarak öne sürüldüğüne dikkat çekti.
'ABD ve NATO nükleer savaş riski doğuruyor'
ABD ve NATO'nun Ukrayna'da gerilimi sürekli tırmandırarak nükleer savaş riski doğurduğunun altını çizen Lavrov, nükleer güçler arasında silahlı çatışmanın önlenmesinin mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı.
Rusya'nın 'nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve asla böyle bir savaşa girilmemesi gerektiği' ilkesine bağlılığını koruduğunu da kaydeden Lavrov, bu nedenle nükleer savaştan kaçınma çağrısı yaptı.
'Batı'yla müzakere olasılığı düşük'
Lavrov, Ukrayna'da barış için 'Zelenskiy formülünü' desteklemeye devam eden ve Rusya'nın masada olmadığı toplantılar organize eden Batı'yla müzakere masasına oturma olasılığını düşük bulduğunu ekledi.