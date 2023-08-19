https://sputniknews.com.tr/20230819/ukrayna-kirima-s-200-fuzesiyle-saldiri-girisimi-duzenledi-1074761156.html

Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi

Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T10:39+0300

2023-08-19T10:39+0300

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hava savunma sistemi

saldırı

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "19 Ağustos gecesi Kiev rejimi, S-200 hava savunma sisteminin saldırı füzesi olarak yeniden teçhiz edilen füzesiyle Kırım topraklarına terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma sistemlerinin S-200 füzesini zamanında tespit ederek havada imha ettiğinin altını çizen bakanlık, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230819/putin-ukrayna-sinirindaki-rostov-bolgesinde-komutanlarla-gorustu-1074759833.html

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s-200, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya, hava savunma sistemi, saldırı, rusya savunma bakanlığı