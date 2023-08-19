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Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/ukrayna-kirima-s-200-fuzesiyle-saldiri-girisimi-duzenledi-1074761156.html
Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi
Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T10:39+0300
2023-08-19T10:40+0300
ukrayna krizi
s-200
ukrayna
ukrayna krizi
kırım
rusya
hava savunma sistemi
saldırı
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "19 Ağustos gecesi Kiev rejimi, S-200 hava savunma sisteminin saldırı füzesi olarak yeniden teçhiz edilen füzesiyle Kırım topraklarına terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma sistemlerinin S-200 füzesini zamanında tespit ederek havada imha ettiğinin altını çizen bakanlık, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/putin-ukrayna-sinirindaki-rostov-bolgesinde-komutanlarla-gorustu-1074759833.html
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s-200, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya, hava savunma sistemi, saldırı, rusya savunma bakanlığı
s-200, ukrayna, ukrayna krizi, kırım, rusya, hava savunma sistemi, saldırı, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişimi düzenledi

10:39 19.08.2023 (güncellendi: 10:40 19.08.2023)
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAKUkrayna- Füze
Ukrayna- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / SERGEY SHESTAK
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "19 Ağustos gecesi Kiev rejimi, S-200 hava savunma sisteminin saldırı füzesi olarak yeniden teçhiz edilen füzesiyle Kırım topraklarına terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin S-200 füzesini zamanında tespit ederek havada imha ettiğinin altını çizen bakanlık, füzenin düşmesi sonucu herhangi bir can kaybı ve yıkım yaşanmadığını bildirdi.
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