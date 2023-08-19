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https://sputniknews.com.tr/20230819/kanadanin-british-columbia-eyaletinde-orman-yanginlarini-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1074765586.html
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülke genelinde bu yıl çıkan orman yangınlarında şu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T15:14+0300
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dünya
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kanada
orman yangını
tahliye
british columbia
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Dünya genelinde, orman yangınlarına her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.Bu kez Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi.Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarını nedeniyle acil durum ilan edildi
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kanada orman yangını, british columbia orman yangını
kanada orman yangını, british columbia orman yangını

Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

15:14 19.08.2023 (güncellendi: 15:17 19.08.2023)
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Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülke genelinde bu yıl çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 14 milyon hektarlık alan küle döndü.
Dünya genelinde, orman yangınlarına her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.

Bu kez Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi.

Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.
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