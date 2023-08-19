Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Dünya genelinde, orman yangınlarına her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.



Bu kez Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi.



Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.