https://sputniknews.com.tr/20230819/kanadanin-british-columbia-eyaletinde-orman-yanginlarini-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1074765586.html
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülke genelinde bu yıl çıkan orman yangınlarında şu... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T15:14+0300
2023-08-19T15:14+0300
2023-08-19T15:17+0300
dünya
video
kanada
orman yangını
tahliye
british columbia
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074765329_0:50:674:429_1920x0_80_0_0_59f8f20938b7671f1acab0b5e3ec4f87.png
Dünya genelinde, orman yangınlarına her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.Bu kez Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi.Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.
kanada
british columbia
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074765329_19:0:656:478_1920x0_80_0_0_33911fe37449b26c658f86b043777f38.png
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarını nedeniyle acil durum ilan edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarını nedeniyle acil durum ilan edildi
2023-08-19T15:14+0300
true
PT0M50S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kanada orman yangını, british columbia orman yangını
kanada orman yangını, british columbia orman yangını
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
15:14 19.08.2023 (güncellendi: 15:17 19.08.2023) Abone ol
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle acil durum ilan edildi. Ülke genelinde bu yıl çıkan orman yangınlarında şu ana kadar 14 milyon hektarlık alan küle döndü.
Dünya genelinde, orman yangınlarına her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor.
Bu kez Kanada'nın British Columbia eyaletinde hızla yayılan McDougall Creek orman yangını, Trader Cove bölgesi ve West Kelowna çevresindeki çok sayıda evi küle çevirdi.
Eyalet Başbakanı David Eby, "Bu yıl eyaletin gelmiş geçmiş en kötü orman yangını sezonuyla karşı karşıyayız. Son 24 saat içinde durum hızla değişti ve önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız. Bu hızla gelişen koşullar göz önüne alındığında eyalet genelinde acil durum ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Eyalet Acil Durum Yönetimi Bakanı Bowinn Ma ise 15 bin kişi için tahliye emri verildiğini aktardı.