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Dedeağaç'ta ormanlık alanda yangın çıktı: Aşırı duman nedeniyle bölge sakinlerine uyarı
Dedeağaç'ta ormanlık alanda yangın çıktı: Aşırı duman nedeniyle bölge sakinlerine uyarı
Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T14:53+0300
2023-08-19T14:53+0300
dünya
yunanistan
ipsala
dedeağaç
orman yangını
orman
ormanlık alan
uyarı
söndürme
yangın söndürme
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Dedeağaç'ın Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale başladığı aktarıldı.Aşırı duman nedeniyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.Yangına karadan müdahalenin yanı sıra alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230819/lolita-50-yildir-esaret-altinda-tutuldugu-akvaryumda-oldu-okyanusa-birakilmasi-planlaniyordu-1074764959.html
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yunanistan, ipsala, dedeağaç, orman yangını, orman, ormanlık alan, uyarı, söndürme, yangın söndürme, uçak, helikopter
yunanistan, ipsala, dedeağaç, orman yangını, orman, ormanlık alan, uyarı, söndürme, yangın söndürme, uçak, helikopter

Dedeağaç'ta ormanlık alanda yangın çıktı: Aşırı duman nedeniyle bölge sakinlerine uyarı

14:53 19.08.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - yangın - orman yangını
Yunanistan - yangın - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Dedeağaç'ın Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale başladığı aktarıldı.
Aşırı duman nedeniyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.
Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.
Yangına karadan müdahalenin yanı sıra alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.
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