https://sputniknews.com.tr/20230819/dedeagacta-ormanlik-alanda-yangin-cikti-asiri-duman-nedeniyle-bolge-sakinlerine-uyari-1074765080.html

Dedeağaç'ta ormanlık alanda yangın çıktı: Aşırı duman nedeniyle bölge sakinlerine uyarı

Dedeağaç'ta ormanlık alanda yangın çıktı: Aşırı duman nedeniyle bölge sakinlerine uyarı

Yunanistan'ın Dedeağaç ilindeki ormanlık alanda yangın çıktığı ve yangın nedeniyle bölgedeki trafik akışında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T14:53+0300

2023-08-19T14:53+0300

2023-08-19T14:53+0300

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Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Dedeağaç'ın Melia bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan acil müdahale başladığı aktarıldı.Aşırı duman nedeniyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.Yangına karadan müdahalenin yanı sıra alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de havadan müdahale ediyor.

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