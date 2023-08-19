https://sputniknews.com.tr/20230819/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-rum-kesiminin-tutumu-sonrasi-karsi-karsiya-gelindi-1074762639.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklama yaptı, "Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T12:17+0300

2023-08-19T12:17+0300

2023-08-19T12:17+0300

akif çağatay kılıç

dünya

kıbrıs

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

kıbrıs sorunu

kktc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/13/1074762685_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_85064b58c10cee5ec0933f2c676f3e94.jpg

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Rum Kesimi'ni destekler yaklaşımlar görüyoruz. Kıbrıs adasındaki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor. AB açısından baktığımızda tarihi süreci hepimiz biliyoruz. Rum kesiminin AB'ye üye olması da hataydı. AB'nin dış politikayla ilgili birliktelik yaklaşımı birtakım olumsuzların yaşanmasına neden oluyor. Rum kesimi bu dayanışmayı suistimal ediyor. Soydaşlarımızın hak ve hukukunu koruyoruz. KKTC vatandaşlarının temel ihtiyaçları var. Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın engellenmesi söz konusu. Bu askeri değil, insani bir proje, Rumlar aksini diyor. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi. Bu asla askeri bir proje değil. Bu yol. Soydaşlarımın adadaki haklarını korumak konusunda kararlıyız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230819/abd-2024-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunukaldirdi-1074759511.html

kıbrıs

güney kıbrıs

kuzey kıbrıs

kktc

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akif çağatay kılıç, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kktc