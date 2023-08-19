https://sputniknews.com.tr/20230819/cumhurbaskani-basdanismani-kilic-rum-kesiminin-tutumu-sonrasi-karsi-karsiya-gelindi-1074762639.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklama yaptı, "Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T12:17+0300
2023-08-19T12:17+0300
2023-08-19T12:17+0300
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Rum Kesimi'ni destekler yaklaşımlar görüyoruz. Kıbrıs adasındaki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor. AB açısından baktığımızda tarihi süreci hepimiz biliyoruz. Rum kesiminin AB'ye üye olması da hataydı. AB'nin dış politikayla ilgili birliktelik yaklaşımı birtakım olumsuzların yaşanmasına neden oluyor. Rum kesimi bu dayanışmayı suistimal ediyor. Soydaşlarımızın hak ve hukukunu koruyoruz. KKTC vatandaşlarının temel ihtiyaçları var. Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın engellenmesi söz konusu. Bu askeri değil, insani bir proje, Rumlar aksini diyor. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi. Bu asla askeri bir proje değil. Bu yol. Soydaşlarımın adadaki haklarını korumak konusunda kararlıyız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/abd-2024-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunukaldirdi-1074759511.html
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akif çağatay kılıç, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kktc
akif çağatay kılıç, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kktc
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Rum Kesimi'nin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklama yaptı, "Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın engellenmesi söz konusu. Bu askeri değil, insani bir proje, Rumlar aksini diyor. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi." dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kuzey Kıbrıs'taki yol gerilimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Rum Kesimi'ni destekler yaklaşımlar görüyoruz. Kıbrıs adasındaki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor. AB açısından baktığımızda tarihi süreci hepimiz biliyoruz. Rum kesiminin AB'ye üye olması da hataydı. AB'nin dış politikayla ilgili birliktelik yaklaşımı birtakım olumsuzların yaşanmasına neden oluyor. Rum kesimi bu dayanışmayı suistimal ediyor. Soydaşlarımızın hak ve hukukunu koruyoruz. KKTC vatandaşlarının temel ihtiyaçları var. Suyun ulaşımı, sağlık hizmetlerinin ulaşımın engellenmesi söz konusu. Bu askeri değil, insani bir proje, Rumlar aksini diyor. BM'ye bunun bildirimi yapılmıştı. Rum kesiminin tutumu sonrası karşı karşıya gelindi. Bu asla askeri bir proje değil. Bu yol. Soydaşlarımın adadaki haklarını korumak konusunda kararlıyız" dedi.