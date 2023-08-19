https://sputniknews.com.tr/20230819/abd-2024-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunukaldirdi-1074759511.html

ABD, 2024 yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD, 2024 yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T09:25+0300

2023-08-19T09:25+0300

2023-08-19T09:25+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 2024 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Güney Kıbrıs'ın ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit edip Kongre'ye tebliğ ettiğini belirten Miller, koşullara uygunluğun yıllık değerlendirildiğini aktardı.Miller, bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan Blinken'ın, 2024 mali yılında Güney Kıbrıs için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.Miller, bu tespitin bir değişikliği temsil etmediği, sadece '2023 mali yılının belirlemesinin yeniden belgelendirilmesi' olduğu bilgisini paylaştı.Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, Güney Kıbrıs'ın kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve Güney Kıbrıs'ın, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs'ın durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.

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