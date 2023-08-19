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https://sputniknews.com.tr/20230819/abd-2024-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunukaldirdi-1074759511.html
ABD, 2024 yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı
ABD, 2024 yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T09:25+0300
2023-08-19T09:25+0300
dünya
güney kıbrıs
abd
ambargo
silah ihracatı
silah ihracatı kontrol yasası
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kıbrıs sorunu
kongre
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 2024 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Güney Kıbrıs'ın ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit edip Kongre'ye tebliğ ettiğini belirten Miller, koşullara uygunluğun yıllık değerlendirildiğini aktardı.Miller, bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan Blinken'ın, 2024 mali yılında Güney Kıbrıs için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.Miller, bu tespitin bir değişikliği temsil etmediği, sadece '2023 mali yılının belirlemesinin yeniden belgelendirilmesi' olduğu bilgisini paylaştı.Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, Güney Kıbrıs'ın kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve Güney Kıbrıs'ın, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs'ın durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/rusya-kuzey-kibrista-konsolosluk-hizmeti-vermeye-baslayacak-1074513921.html
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güney kıbrıs, abd, ambargo, silah ihracatı, silah ihracatı kontrol yasası, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kongre, antony blinken, matthew miller
güney kıbrıs, abd, ambargo, silah ihracatı, silah ihracatı kontrol yasası, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kıbrıs sorunu, kongre, antony blinken, matthew miller

ABD, 2024 yılı için Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdı

09:25 19.08.2023
© AFP 2023Güney Kıbrıs ve ABD görüşmeleri
Güney Kıbrıs ve ABD görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu 2024 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 2024 mali yılında yeniden ihracat ve savunma malzemelerinin transferlerinin onaylanmasına izin vermek için Güney Kıbrıs'ın ilgili mevzuat kapsamında gerekli koşulları yerine getirdiğini tespit edip Kongre'ye tebliğ ettiğini belirten Miller, koşullara uygunluğun yıllık değerlendirildiğini aktardı.
Miller, bu tespit ve belgelendirmenin bir sonucu olarak, Bakan Blinken'ın, 2024 mali yılında Güney Kıbrıs için savunma ticareti kısıtlamalarını kaldırdığını bildirdi.
Sözcü, Washington'un uluslararası silah ticareti düzenlemelerinin, 1 Ekim 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yeni politikayı yansıtacak şekilde değiştirileceğini kaydetti.
Miller, bu tespitin bir değişikliği temsil etmediği, sadece '2023 mali yılının belirlemesinin yeniden belgelendirilmesi' olduğu bilgisini paylaştı.

Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası ve 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında ABD'nin savunma ürünlerinin Güney Kıbrıs'a ihracat kısıtlamasının kaldırılması iki koşula bağlanmıştı.
Bu iki yasaya göre, ABD Başkanı, Güney Kıbrıs'ın kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabalarında ABD ile işbirliği yaptığını Kongre'ye raporladığı ve Güney Kıbrıs'ın, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığını ve atmaya devam ettiğini yılda bir kez bildirdiği takdirde ilgili ambargolar yıllık olarak kaldırılıyor.
Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs'ın durumunun söz konusu yasalara uygunluğunu yıllık olarak gözden geçirip Kongre'ye bildiriyor.
Kuzey Kıbrıs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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9 Ağustos, 19:52
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