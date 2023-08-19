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https://sputniknews.com.tr/20230819/bosanma-karari-almisti-britney-spears-sessizligini-bozdu-1074761958.html
Boşanma kararı almıştı: Britney Spears sessizliğini bozdu
Boşanma kararı almıştı: Britney Spears sessizliğini bozdu
2000'li yılların başına damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears, 14 ay evli kaldığı eşi Sam Asghari ile... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T11:44+0300
2023-08-19T11:44+0300
yaşam
britney spears
boşanma
boşanma davası
açıklama
abd
pop
pop star
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Son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçen ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, bu defa da boşanma haberleriyle dikkat çekti.2022'de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırma kararı alan ünlü şarkıcı, cuma günü Instagram’da, “Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu kimseyi ilgilendirmez!!!” paylaşımı yaptı, sözlerine şöyle devam etti:41 yaşındaki yıldızın gönderisini yorum yapmaya kapatması dikkat çekerken söz konusu açıklama hayranlarının da kafasını karıştırdı.Eski eşinden de açıklama gelmiştiSpears’ın açıklaması öncesinde, çeşitli kaynaklar ünlü ismin 29 yaşındaki Asghari’ye şiddet uyguladığını ve gözünü morarttığını söylemişti.Öte yandan Asghari de, Spears’ın kendisini evdeki temizlik görevlisiyle aldattığını iddia etti. Boşanmak için ilk adımı atan Asghari’ye yakın kaynaklar Amerikan medyasındaki haberlerde çiftin birlikte yaşadıkları Güney California’daki bir evde aldatıldığını iddia etti.2016 yılında Spears’ın 'Slumber Party' klibinin setinde tanışan çift, Eylül 2021’de nişanlandı ve 9 Haziran 2022’de dünyaevine girdi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/britney-spears-6-yil-sonra-ilk-kez-sarki-cikardi-1060420476.html
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britney spears, boşanma, boşanma davası, açıklama, abd, pop, pop star
britney spears, boşanma, boşanma davası, açıklama, abd, pop, pop star

Boşanma kararı almıştı: Britney Spears sessizliğini bozdu

11:44 19.08.2023
© AFP 2023Britney Spears, Sam Asghari
Britney Spears, Sam Asghari - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023
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2000'li yılların başına damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears, 14 ay evli kaldığı eşi Sam Asghari ile boşanma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı.
Son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçen ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, bu defa da boşanma haberleriyle dikkat çekti.
2022'de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırma kararı alan ünlü şarkıcı, cuma günü Instagram’da, “Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu kimseyi ilgilendirmez!!!” paylaşımı yaptı, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama artık acıya dayanamadım!!! Kalbimi eriten o kadar çok mesaj alıyorum ki size teşekkür ediyorum!!! Çok uzun zamandır ‘güçlü’yü oynuyorum ve Instagram’ım mükemmel görünebilir ama gerçeklikten çok uzak ve bence hepimiz bunu biliyoruz!!! Duygularımı ve gözyaşlarımı gerçekten nasıl hissettiğime dair göstermek isterdim ama her zaman zayıf yönlerimi saklamak zorunda kaldım!!! Babamın güçlü askeri olmasaydım, doktorlar tarafından tedavi edilmem için bir yerlere gönderilirdim!!! Ama aileye en çok o zaman ihtiyacım vardı!!! Koşulsuz sevilmem gerekiyordu belirli koşullarda değil!!!! Elimden geldiğince güçlü olacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım!!! Ve aslında oldukça iyiyim!!! Her neyse, iyi günler ve gülümsemeyi unutmayın!!!"

41 yaşındaki yıldızın gönderisini yorum yapmaya kapatması dikkat çekerken söz konusu açıklama hayranlarının da kafasını karıştırdı.

Eski eşinden de açıklama gelmişti

Spears’ın açıklaması öncesinde, çeşitli kaynaklar ünlü ismin 29 yaşındaki Asghari’ye şiddet uyguladığını ve gözünü morarttığını söylemişti.
Öte yandan Asghari de, Spears’ın kendisini evdeki temizlik görevlisiyle aldattığını iddia etti. Boşanmak için ilk adımı atan Asghari’ye yakın kaynaklar Amerikan medyasındaki haberlerde çiftin birlikte yaşadıkları Güney California’daki bir evde aldatıldığını iddia etti.

2016 yılında Spears’ın 'Slumber Party' klibinin setinde tanışan çift, Eylül 2021’de nişanlandı ve 9 Haziran 2022’de dünyaevine girdi.
Britney Spears 2018 yılındaki 29. GLAAD Medya Ödülleri töreninde poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
YAŞAM
Britney Spears 6 yıl sonra ilk kez şarkı çıkardı
26 Ağustos 2022, 10:39
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