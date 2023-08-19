https://sputniknews.com.tr/20230819/bosanma-karari-almisti-britney-spears-sessizligini-bozdu-1074761958.html

Boşanma kararı almıştı: Britney Spears sessizliğini bozdu

Boşanma kararı almıştı: Britney Spears sessizliğini bozdu

2000'li yılların başına damga vurduktan sonra hem kariyeri hem de özel hayatında büyük bir çöküş yaşayan Britney Spears, 14 ay evli kaldığı eşi Sam Asghari ile... 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T11:44+0300

2023-08-19T11:44+0300

2023-08-19T11:44+0300

yaşam

britney spears

boşanma

boşanma davası

açıklama

abd

pop

pop star

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055494199_0:21:1025:597_1920x0_80_0_0_4faede656ff80ca35235383a095b1adc.jpg

Son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçen ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Britney Spears, bu defa da boşanma haberleriyle dikkat çekti.2022'de evlendiği Sam Asghari ile yollarını ayırma kararı alan ünlü şarkıcı, cuma günü Instagram’da, “Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl biriyle birlikte olmak için uzun bir süre, bu yüzden biraz şok oldum. Ama nedenini açıklamak için burada değilim çünkü bu kimseyi ilgilendirmez!!!” paylaşımı yaptı, sözlerine şöyle devam etti:41 yaşındaki yıldızın gönderisini yorum yapmaya kapatması dikkat çekerken söz konusu açıklama hayranlarının da kafasını karıştırdı.Eski eşinden de açıklama gelmiştiSpears’ın açıklaması öncesinde, çeşitli kaynaklar ünlü ismin 29 yaşındaki Asghari’ye şiddet uyguladığını ve gözünü morarttığını söylemişti.Öte yandan Asghari de, Spears’ın kendisini evdeki temizlik görevlisiyle aldattığını iddia etti. Boşanmak için ilk adımı atan Asghari’ye yakın kaynaklar Amerikan medyasındaki haberlerde çiftin birlikte yaşadıkları Güney California’daki bir evde aldatıldığını iddia etti.2016 yılında Spears’ın 'Slumber Party' klibinin setinde tanışan çift, Eylül 2021’de nişanlandı ve 9 Haziran 2022’de dünyaevine girdi.

https://sputniknews.com.tr/20220826/britney-spears-6-yil-sonra-ilk-kez-sarki-cikardi-1060420476.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

britney spears, boşanma, boşanma davası, açıklama, abd, pop, pop star