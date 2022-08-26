https://sputniknews.com.tr/20220826/britney-spears-6-yil-sonra-ilk-kez-sarki-cikardi-1060420476.html

Britney Spears 6 yıl sonra ilk kez şarkı çıkardı

Britney Spears 6 yıl sonra ilk kez şarkı çıkardı

Geçtiğimiz kasım ayında hayatına dair hemen her şeyi kontrolü altında tutan babasının vasiliğinden mahkeme kararıyla kurtulan ünlü pop yıldızı Britney Spears... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T10:39+0300

2022-08-26T10:39+0300

2022-08-26T10:52+0300

yaşam

britney spears

elton john

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Birtney Spears yaklaşık 6 yıl sonra müzik hayatına geri döndü.Ünlü sanatçı Sir Elton John ile düet yapan Britney'in 'Hold Me Closer' isimli parçası bugün müzik platformlarında yerini aldı.Konuya dair Britney, "Zamanımızın en klasik erkeklerinden biriyle şarkı söylüyor olmam harika bir şey. Çok mutluyum, bu benim için büyük bir şey" dedi. Şarkı, Sir Elton'ın popüler parçaları arasında yer alan Tiny Dancer, The One ve Don't Go Breaking My Heart'ı yaz havasında dikkat çekecek yeni bir kulüp ritmiyle bir araya getiriyor.İkili şarkıyı echo eşliğinde birlikte söyledikleri için Britney'in sesinin 2016'dan bu yana değişip değişmediğini söylemek zor. Medyada yer alan haberlere göre Hold Me Closer, geçen yıl Sir Elton John'a dünya çapında dinlenme kazandıran Dua Lipa düeti 'Cold Heart' ile ses bakımından büyük benzerlik taşıyor. Birden fazla radyo formatına ve popüler çalma listelerine kolaylıkla adapte olan şarkı formatı, aynı zamanda Sir Elton'ın şarkılarını daha genç bir nesille buluşturmayı başarmıştı.Yayınlanan bir basın açıklamasında, parçanın en başta solo parça olarak ortaya çıktığı belirtilerek, "Bu yazın başlarında single'ın ilk kesimini dinledikten sonra Elton John, Britney'nin anında tanınan sesinin şarkıyı hayata geçirmek için mükemmel bir dokunuş olacağını düşündü. John hemen ona ulaşırken Britney teklife evet dedi. Sonuç, yazın şarkısı olmayı vaat ediyor" denildi.Elton: Onun hakkında 'artık şarkı söyleyemez' dediler, Britney çok kırgındıEn son 2016’da Glory adlı albümünü çıkaran ve 2020’de de albümün ‘deluxe’ versiyonunu yayınlayan Spears hakkında Elton John'dan da açıklama geldi.Elton, şarkıyı kaydetmek için stüdyoyaya gelen Spears’ın harika bir iş çıkardığını söyledi. John “Herkes o artık şarkı söyleyemez dedi ama ben onun inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve şarkı söylemeye başladığında çok heyecanlandım” dedi.Spears’ın yaşadığı zorluklar hakkında konuşan John, “Britney çok kırgındı” derken kendisinin de bir dönem benzer deneyimler yaşadığını paylaştı. “Hiçbir sanatçının karanlığa çekildiğini görmek istemiyorum. Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor” diyen şarkıcı, Spears’ın kariyerine dönmesine destek olduğunu paylaştı.Uzun süredir birlikte olduğu Sam Asghari ile haziran ayında evlenen Spears, geçtiğimiz günlerde eski eşinin yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Eski eşi Kevin Federline, 16 yaşında Preston ve 15 yaşında Jayden adlarında iki oğlunun annelerini görmek istemediğini ve düğününe gitmemeyi tercih ettiklerini açıklamıştı. Çocuklarının bir süredir anneleriyle görüşmediğini söyleyen Federline, “Anneleri için çok mutlular ama bir süredir görüşmedikleri için düğüne gitmemeyi tercih ettiler” demişti.

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britney spears, elton john