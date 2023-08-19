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BM'den Kuzey Kıbrıs'a sert uyarı: 'Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin'
BM'den Kuzey Kıbrıs'a sert uyarı: 'Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin'
BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kıbrıs güvenlik güçleri ile BM barış gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T12:58+0300
2023-08-19T12:58+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
kuzey kıbrıs
kktc
güney kıbrıs
güney kıbrıs rum yönetimi
kıbrıs
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Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' tarafından BM barış gücü askerlerinin 'yaralanmasıyla' sonuçlanan olayları 'kınadığı' belirtildi.Açıklamada, barış gücü askerlerinin 'yetkileri uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri' kaydedildi.Açıklamanın devamında Guterres'in "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladığı" ifade edildi.Guterres'in, Kuzey Kıbrıs tarafına barış gücü askerlerinin yetkilerine 'saygı göstermesi' ve personel ve teçhizatını 'derhal' tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.
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bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, kuzey kıbrıs, kktc, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs, kıbrıs sorunu, kınama, uyarı
bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, kuzey kıbrıs, kktc, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kıbrıs, kıbrıs sorunu, kınama, uyarı

BM'den Kuzey Kıbrıs'a sert uyarı: 'Güvenlik güçlerinizi derhal bölgeden çekin'

12:58 19.08.2023
© AAKıbrıs'taki BM Barış Gücü varlığını sonlandırmalı mı?
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü varlığını sonlandırmalı mı? - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA
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BM Genel Sekreteri Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kıbrıs güvenlik güçleri ile BM barış gücü askerleri arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Dujarric, barış gücü askerlerine yönelik 'saldırıyı kabul edilemez olarak kınadığını' ve bunun 'uluslararası hukuka göre ciddi suç teşkil edebileceğini' kaydetti.
Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' tarafından BM barış gücü askerlerinin 'yaralanmasıyla' sonuçlanan olayları 'kınadığı' belirtildi.
Açıklamada, barış gücü askerlerinin 'yetkileri uyarınca bölgedeki izinsiz inşaat faaliyetlerini engelledikleri' kaydedildi.
Açıklamanın devamında Guterres'in "BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditlerin ve BM mülküne verilen zararın kabul edilemez olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi suç teşkil edebileceğini vurguladığı" ifade edildi.
Guterres'in, Kuzey Kıbrıs tarafına barış gücü askerlerinin yetkilerine 'saygı göstermesi' ve personel ve teçhizatını 'derhal' tarafsız bölgeden çekmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.
Kuzey Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
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