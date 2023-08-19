https://sputniknews.com.tr/20230819/besiktas-pendikspor-maci-icin-marmaray-saatlerine-duzenleme--1074765679.html
Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme
Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme
Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T15:26+0300
2023-08-19T15:26+0300
2023-08-19T15:26+0300
marmaray
yaşam
beşiktaş
maç
lig
pendikspor
üsküdar
sirkeci
kadıköy
sefer
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Marmaray'ın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230817/galatasaraydan-besiktasin-rashica-videosuna-tepki-bu-kirli-oyunun-hesabini-soracagiz-1074704508.html
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marmaray, beşiktaş, maç, lig, pendikspor, üsküdar, sirkeci, kadıköy, sefer, saat
marmaray, beşiktaş, maç, lig, pendikspor, üsküdar, sirkeci, kadıköy, sefer, saat
Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme
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Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu.
Marmaray'ın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.
İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.