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Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme
Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme
Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
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beşiktaş
maç
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pendikspor
üsküdar
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kadıköy
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Marmaray'ın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230817/galatasaraydan-besiktasin-rashica-videosuna-tepki-bu-kirli-oyunun-hesabini-soracagiz-1074704508.html
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marmaray, beşiktaş, maç, lig, pendikspor, üsküdar, sirkeci, kadıköy, sefer, saat

Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme

15:26 19.08.2023
© İHAMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© İHA
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Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu.
Marmaray'ın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.
İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.
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