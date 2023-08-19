https://sputniknews.com.tr/20230819/besiktas-pendikspor-maci-icin-marmaray-saatlerine-duzenleme--1074765679.html

Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme

Beşiktaş-Pendikspor maçı için Marmaray saatlerine düzenleme

Marmaray, yarın oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle ek sefer konulduğunu duyurdu. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-19T15:26+0300

2023-08-19T15:26+0300

2023-08-19T15:26+0300

marmaray

yaşam

beşiktaş

maç

lig

pendikspor

üsküdar

sirkeci

kadıköy

sefer

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Marmaray'ın, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Pendikspor lig maçı nedeniyle gece Yenikapı'dan Söğütlüçeşme'ye saat 00.20 ve saat 00.50 hareketli ilave trenler sefere konuldu.İstasyon duruş saatleri Sirkeci için saat 00.23 ve 00.53 Üsküdar için saat 00.27 ve 00.57, Ayrılıkçeşmesi için saat 00.31 ve 01.01 olacak.

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üsküdar

sirkeci

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