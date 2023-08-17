Galatasaray'dan Beşiktaş'a tepki:: 'Bu kirli oyunun hesabını soracağız'
00:15 17.08.2023 (güncellendi: 00:51 17.08.2023)
© AA / Aytaç ÜnalGalatasaray
© AA / Aytaç Ünal
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferinde yayımladığı videoyla ilgili açıklama yaparak, "Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa, onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini duyurduğu videoyla ilgili bir açıklama yayımaldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün Beşiktaş Kulübü tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür. Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan her kimse, öncelikle müfteridir. Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil, hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız. Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa, onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."
Bu kirli oyunun hesabını soracağız! pic.twitter.com/6dM5CsFZhf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2023
Ne olmuştu?
Beşiktaş, İngiliz ekibi Norwich City ekibinin 27 yaşındaki Kosovalı orta saha oyuncusu ve geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı.
Milot Rashica, Beşiktaş Stadyumu'nda Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer aldığı imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
Siyah-beyazlıların transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır” denilmişti.
Rashica'nın transferi, "İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde" ifadeleri eşliğinde bir videoyla Twitter üzerinden duyurulmuştu. Ancak bahsi geçen videoda, Galatasaray Stadyumu görüntülerinin, 14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenen 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğine ait olduğu iddia edilmişti.
İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023
Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ 😎 pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3