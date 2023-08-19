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https://sputniknews.com.tr/20230819/arnavutluk-italya-basbakani-meloni-restorandan-kacan-turistlerin-hesabini-odedi-1074763007.html
Arnavutluk: İtalya Başbakanı Meloni, restorandan kaçan turistlerin hesabını ödedi
Arnavutluk: İtalya Başbakanı Meloni, restorandan kaçan turistlerin hesabını ödedi
İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T12:35+0300
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İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre, İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, İtalya'nın vatandaşları adına yaklaşık 80 euro olduğu bildirilen hesabı ödediğini doğruladı.Daha önce Arnavutluk’a tatile giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ülkede bir restoranda yemek yiyip para vermeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödeyeceği açıklanmıştı. İtalyan basınına konuşan Rama, Meloni’nin ülkedeki İtalyan büyükelçisine “Bu aptalların hesabını gidip ödeyin” talimatı verdiğini aktarmıştı. Arnavutluk'ta Report TV'ye konuşan restoran sahibi, müşterilerin işletmesinden ilk kez para ödemeden ayrıldığını ve dört İtalyan'ın yemeklere iltifat ettiğini bile söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/arnavutlukta-hesap-odemeden-kacan-italyan-turistlerin-parasini-basbakan-meloni-odeyecek-1074746490.html
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hesap, hesap kapatma, ödeme, giorgia meloni, aptal, arnavutluk, para
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Arnavutluk: İtalya Başbakanı Meloni, restorandan kaçan turistlerin hesabını ödedi

12:35 19.08.2023
© AA / Omar MarquesGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© AA / Omar Marques
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İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği,
İngiltere merkezli BBC'nin haberine göre, İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, İtalya'nın vatandaşları adına yaklaşık 80 euro olduğu bildirilen hesabı ödediğini doğruladı.
Daha önce Arnavutluk’a tatile giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ülkede bir restoranda yemek yiyip para vermeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödeyeceği açıklanmıştı. İtalyan basınına konuşan Rama, Meloni’nin ülkedeki İtalyan büyükelçisine “Bu aptalların hesabını gidip ödeyin” talimatı verdiğini aktarmıştı. Arnavutluk'ta Report TV'ye konuşan restoran sahibi, müşterilerin işletmesinden ilk kez para ödemeden ayrıldığını ve dört İtalyan'ın yemeklere iltifat ettiğini bile söylemişti.
Fratelli d'Italia (İtalya'nın Kardeşleri/FdI) partisinin lideri Georgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
DÜNYA
Arnavutluk'ta hesap ödemeden kaçan İtalyan turistlerin parasını Başbakan Meloni ödeyecek
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