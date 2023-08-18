https://sputniknews.com.tr/20230818/arnavutlukta-hesap-odemeden-kacan-italyan-turistlerin-parasini-basbakan-meloni-odeyecek-1074746490.html

Arnavutluk'ta hesap ödemeden kaçan İtalyan turistlerin parasını Başbakan Meloni ödeyecek

Arnavutluk'ta hesap ödemeden kaçan İtalyan turistlerin parasını Başbakan Meloni ödeyecek

Arnavutluk'ta restorandan para ödemeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını Başbakan Meloni ödeyecek. İtalyan basını Meloni’nin ülkedeki İtalyan büyükelçisine... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T15:50+0300

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giorgia meloni

hesap

hesap kapatma

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italya

arnavutluk

edi rama

dünya

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Arnavutluk’a tatile giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, ülkede bir restoranda yemek yiyip para vermeden kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödeyeceği açıklandı.Arnavutluk son dönemde İtalyan turistler için başlıca tatil merkezlerinden biri oldu. Meloni ve ailesi de bu hafta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın davetlisi olarak ülkeye tatile gitti.Berat kentinde bir grup İtalyanın hesabı ödemeden restorandan kaçması üzerine Meloni harekete geçti. İtalyan basınına konuşan Rama, Meloni’nin ülkedeki İtalyan büyükelçisine “Bu aptalların hesabını gidip ödeyin” talimatı verdiğini aktardı.Tatilde Meloni ailesine eşlik eden İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida da bu olayın ülke için bir 'milli gurur meselesi' olduğunu söyledi. Lollobrigida, “Meloni hesabı ödemeyi teklif etti. Birkaç düzenbaz, onurlu insanların ülkesini küçük düşüremez” dedi.

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giorgia meloni, hesap, hesap kapatma, ödeme, kaçma girişimi, italya, arnavutluk, edi rama