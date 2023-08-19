https://sputniknews.com.tr/20230819/abdnin-guney-kibrisa-silah-ambargosunu-kalkmasina-disisleri-bakanligindan-tepki-1074766038.html
ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kalkmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kalkmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
ABD, Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosu kaldırma kararını uzattı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı bir açıklama ile bu duruma tepki gösterdi. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T16:26+0300
2023-08-19T16:26+0300
2023-08-19T16:28+0300
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silah ihracatı
kıbrıs
kıbrıs sorunu
ambargo
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasına şu şekilde tepki gösterdi:
https://sputniknews.com.tr/20230819/abd-2024-yili-icin-guney-kibrisa-yonelik-silah-ambargosunukaldirdi-1074759511.html
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abd, türkiye, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, silah, silah ihracatı, kıbrıs, kıbrıs sorunu, ambargo
ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kalkmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
16:26 19.08.2023 (güncellendi: 16:28 19.08.2023) Abone ol
ABD, Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosu kaldırma kararını uzattı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı bir açıklama ile bu duruma tepki gösterdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılmasına şu şekilde tepki gösterdi:
"ABD’nin, 2020 Eylül ayında GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde karar almasının ve bu kararın kapsamını 2022 yılında genişletmesinin ardından, bu defa söz konusu kararı 1 Ekim 2023 itibariyle bir yıllığına uzatmış olmasını kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda vermiş olduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz. ABD’nin son dönemde Kıbrıs Türk tarafının hilafına bölgede attığı çeşitli denge bozucu adımların, bu ülkenin Kıbrıs Adası’nda uzun yıllarca muhafaza ettiği tarafsız konumunu zedelediğine ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına engel teşkil ettiğine KKTC ile birlikte pek çok defa işaret ettiğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz. ABD’yi, bölgedeki istikrar bakımından riskler barındıran söz konusu politikalarını gözden geçirmeye bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye, garantör devlet sıfatıyla, tarihi ve hukuki sorumlulukları çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün varlığını, güvenliğini ve huzurunu her daim temin etmeyi sürdürecektir."