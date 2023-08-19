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https://sputniknews.com.tr/20230819/abdde-bir-camide-namaz-sirasi-bomba-alarmi-cemaat-tahliye-edildi-1074760569.html
ABD’de bir camide namaz sırası bomba alarmı: Cemaat tahliye edildi
ABD’de bir camide namaz sırası bomba alarmı: Cemaat tahliye edildi
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T10:19+0300
2023-08-19T10:19+0300
abd
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cemaat
bomba
namaz
bomba ihbarı
bomba tehdidi
bomba imha
bomba ihbarı
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Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtti.Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.Caminin imamı Yusuf Selim de polisin hutbe sırasında geldiğini ve bomba ihbarı aldıklarını dile getirerek cemaatin güvenliği için caminin boşaltılması konusunda yardım istediğini söyledi.
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abd, cemaat, bomba, namaz, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, islam, islam düşmalığı, islam karşıtlığı
abd, cemaat, bomba, namaz, bomba ihbarı, bomba tehdidi, bomba imha, bomba ihbarı, islam, islam düşmalığı, islam karşıtlığı

ABD’de bir camide namaz sırası bomba alarmı: Cemaat tahliye edildi

10:19 19.08.2023
© İHA Tokyo Camii
 Tokyo Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
© İHA
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ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı.
Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtti.
Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.
Caminin imamı Yusuf Selim de polisin hutbe sırasında geldiğini ve bomba ihbarı aldıklarını dile getirerek cemaatin güvenliği için caminin boşaltılması konusunda yardım istediğini söyledi.
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