https://sputniknews.com.tr/20230819/abdde-bir-camide-namaz-sirasi-bomba-alarmi-cemaat-tahliye-edildi-1074760569.html

ABD’de bir camide namaz sırası bomba alarmı: Cemaat tahliye edildi

ABD’de bir camide namaz sırası bomba alarmı: Cemaat tahliye edildi

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Muhammed Camii'ne cuma namazı sırasında bomba ihbarı yapıldı. 19.08.2023, Sputnik Türkiye

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abd

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bomba ihbarı

islam

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Washington DC Metropolitan Polis Yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine en hızlı şekilde camiye gidilerek her ihtimale karşı cemaatin derhal tahliye edildiğini belirtti.Yetkili, özel bomba imha ekibinin bomba arama köpekleriyle yaptığı incelemeler sonrası ihbarın asılsız olduğunun anlaşıldığını ifade etti.Caminin imamı Yusuf Selim de polisin hutbe sırasında geldiğini ve bomba ihbarı aldıklarını dile getirerek cemaatin güvenliği için caminin boşaltılması konusunda yardım istediğini söyledi.

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