https://sputniknews.com.tr/20230818/unlu-rapciler-heijan-big-ve-cac-istanbulda-gozaltina-alindi-muti-icin-yakalama-karari-var-1074745399.html
Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için yakalama kararı var
Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için yakalama kararı var
Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için ise yakalama kararı çıkarıldı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T15:04+0300
2023-08-18T15:04+0300
2023-08-18T15:37+0300
türkiye
rap
gözaltı
yakalama kararı
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
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rap, gözaltı, yakalama kararı
rap, gözaltı, yakalama kararı
Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için yakalama kararı var
15:04 18.08.2023 (güncellendi: 15:37 18.08.2023) Abone ol
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Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için ise yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.