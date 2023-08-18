https://sputniknews.com.tr/20230818/unlu-rapciler-heijan-big-ve-cac-istanbulda-gozaltina-alindi-muti-icin-yakalama-karari-var-1074745399.html

Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için yakalama kararı var

Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için yakalama kararı var

Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC İstanbul'da gözaltına alındı, MUTİ için ise yakalama kararı çıkarıldı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T15:04+0300

2023-08-18T15:04+0300

2023-08-18T15:37+0300

türkiye

rap

gözaltı

yakalama kararı

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İstanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. “Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

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rap, gözaltı, yakalama kararı