https://sputniknews.com.tr/20230730/manisada-zeytin-tankinda-ciplak-sepetlemeye-gozalti-ifadesi-ortaya-cikti-1074166097.html
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye gözaltı: İfadesi ortaya çıktı
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye gözaltı: İfadesi ortaya çıktı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrasında... 30.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-30T10:24+0300
2023-07-30T10:24+0300
2023-07-30T10:24+0300
türkiye
zeytin
manisa
suç duyurusu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.İşletme faaliyetten menedildiTarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/edirne-valiliginden-tarim-arazilerine-konulan-tiny-houselar-icin-suc-duyurusu-1070481981.html
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zeytin, manisa, suç duyurusu
zeytin, manisa, suç duyurusu
Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetlemeye gözaltı: İfadesi ortaya çıktı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli eğlence amacıyla yaptığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, bir kişinin zeytin tankının içine girerek sepetleme yapmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine inceleme başlattı. Akhisar Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli M.A. ve işletme tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ilk ifadesinde suçunu eğlence amacıyla işlediğini itiraf etti.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından videonun çekildiği işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Aynı zamanda işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.
İşletme faaliyetten menedildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Paylaşımda, Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.
Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır."
Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.