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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ait-muhimmat-dolu-tren-imha-edildi-1074718033.html
Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin havaya uçurulduğunu ifade... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T14:11+0300
2023-08-18T14:01+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Mejevaya istasyonunda yük boşaltma alanında bekleyen mühimmat dolu trenin füze atışıyla imha edildiğinin altını çizdi. Bakanlık, trenin imha edildiği anların görüntüsünü de paylaştı.Çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldüÖzel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 4 saldırısının bastırıldığını ve 310'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.Kupyansk yönünde 6 saldırının püskürtülerek 125 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden bakanlık, Krasnıy Liman yönünde 55, Güney Donetsk yönünde 175'ten fazla, Zaporojye yönünde 195, Herson yönünde ise 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
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Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü
Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü
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Rusya: Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu tren imha edildi, çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü

14:11 18.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Mejevaya tren istasyonunda bulunan Ukrayna ordusuna ait mühimmat dolu trenin havaya uçurulduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Mejevaya istasyonunda yük boşaltma alanında bekleyen mühimmat dolu trenin füze atışıyla imha edildiğinin altını çizdi. Bakanlık, trenin imha edildiği anların görüntüsünü de paylaştı.

Çok sayıda Ukrayna askeri öldürüldü

Özel askeri harekat kapsamında son 24 saatte yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi veren bakanlık, Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun 4 saldırısının bastırıldığını ve 310'dan fazla askerin öldürüldüğünü belirtti.

Kupyansk yönünde 6 saldırının püskürtülerek 125 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden bakanlık, Krasnıy Liman yönünde 55, Güney Donetsk yönünde 175'ten fazla, Zaporojye yönünde 195, Herson yönünde ise 30 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
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